Natalia Sette 09 JUL 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores todo aquello que le preocupa y es criticada por ello

Marina García explica por qué tuvo que criar a su hermano cuándo tenía 16 años y dónde estaban sus padres

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Marina García, acostumbrada a compartir su día a día en sus redes sociales, ha aparecido en sus ‘stories’ para contarle a sus seguidores todo lo que se está enfrentando estos últimos días. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lo hizo con el único objetivo de hacer partícipes a su comunidad de su vida, sin embargo, estos no se lo han tomado bien y ha sido criticada por visibilizar sus problemas.

La influencer subió una foto de su cara con un texto en el que contaba todo lo que estaba pasando. “Cuando tus amigas tienen peleita por el grupo desde tempranito, la pandi organizando el viaje que tenemos la semana que viene”, ha comenzado diciendo. Por otro lado, su madre comunicándole todos los planes de un viaje que tienen programado en Tarifa.

A eso se le suma compromisos laborales, teniendo que grabar campañas publicitarias con muy poco tiempo libre. Además, las tareas habituales del día a día: “Jesús que le eche cuenta que me está hablando, mi tata esta mañana que se encontraba mal que fuera a su casa, mi frigorífico vacío que tengo que ir a comprar comida, cinco días que llevo ya sin ir a entrenar…”

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Todo esto le ha llevado a un nivel de estrés inmensurable, pues siente que no tiene el control de nada. “Siento que mi vida se me va de las manos”, ha confesado con honestidad. Subir ese ‘storie’ fue para ella un desahogo, una manera de sentirse más cerca de sus seguidores y hacerles ver que ella también tiene problemas, como una persona cualquiera.

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Sin embargo, el mensaje ha llegado de manera muy diferente a su comunidad. “Guau, que de problemas”, le ha contestado una usuaria dando a entender que lo que cuenta Marina no son problemas reales. Ella, lejos de evitar la polémica, ha decidido contestar de manera contundente. “No Sandra, problemas son las enfermedades, el no tener un trabajo, el no llegar a fin de mes, un accidente…”, ha dicho consciente de su situación privilegiada.

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“Yo no digo que esto sean problemas, es una manera de transmitir a mis seguidores que quiero abarcar a todo, y a todo mi cuerpo a veces no puede, como le pasara a cualquier ser humano adulto que viva en este mismo planeta”, ha desvelado con honestidad.

La creadora de contenido sabe que se encuentra en una situación de ventaja con respecto a otras personas. No solo a nivel económico y profesional le va muy bien, si no que tiene una relación estable y una familia sana que la apoya siempre. No obstante, esto no quiere decir que no pueda compartir con sus seguidores aquellas cosas que la estresan. “Ni soy más ni menos que nadie”, ha terminado diciendo queriendo zanjar el tema.