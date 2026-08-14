Marina García reacciona a las nuevas gafas META de Jesús Sánchez: ¿qué son y para qué sirven?

Natalia Sette 14 AGO 2026 - 17:31h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comenta divertida la obesesión de su chico por sus nuevas gafas META

Marina García desvela que han intentado ligar con Jesús Sánchez a escondidas

Compartir







Marina García y Jesús Sánchez han puesto rumbo a sus esperadas vacaciones de verano tras dejar atrás los pequeños baches de salud a los que se ha enfrentado la influencer. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han hecho las maletas para desconectar en las paradisíacas playas de Cagliari. Para el viaje, el andaluz se ha comprado unas gafas META y Marina ha reaccionado.

De camino al aeropuerto, la creadora de contenido ha compartido con su habitual tono de humor la nueva obsesión que ha desarrollado su chico justo antes de subir al avión. “Nos vamos a nuestras vacas juntos”, ha comenzado diciendo Jesús en sus ‘stories’. El influencer no ha dudado en enseñar el accesorio que se ha comprado y que le hace mucha ilusión.

“Verás tú la pesadilla que le voy a dar con las Ray-Ban Meta…”, ha advertido entre risas a toda su comunidad. La sevilla por su parte ha mostrado la devoción que siente su novio por su nuevo capricho tecnológico. “Buena cosa, ahora no se quita las META ni para cagxr, jajajajaja”, ha comentado entre risas sobre una foto de su chico llevando las gafas.

Las gafas inteligentes Ray-Ban Meta son un dispositivo de última generación que combina el diseño clásico de la conocida marca de moda con la tecnología más avanzada. Equipadas con una pequeña cámara integrada, altavoces discretos y micrófono, permiten grabar vídeos, hacer fotos en primera persona, escuchar música y realizar llamadas sin necesidad de sacar el teléfono móvil.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La gafas tienen un precio de 500€ y vienen perfectas para el viaje que está haciendo junto a Marina. Con ellas puestas puedes aprender más sobre lugares emblemáticos del lugar que visitas o utilizar la traducción en vivo para mantener conversaciones bidireccionales en 6 idiomas, sin necesidad de conexión Wi-Fi.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De esta forma, mientras Jesús exprime al máximo sus nuevas gafas de sol inteligentes en tierras italianas, Marina se prepara para ser la protagonista de infinidad de vídeos y fotos durante sus idílicas vacaciones en Cagliari.