Natalia Sette 01 JUL 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincera sobre cómo fue criar a su hermano siendo una adolescente y por qué sus padres no podían

Marina García reflexiona sobre la evolución de su estilo desde ‘La isla de las tentaciones’

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Marina García se ha abierto como nunca sobre una de las cosas que más han llamado la atención a sus seguidores desde que saltó a la fama: su situación familiar. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que hace poco compartía la feliz noticia de que su hermano había sido fichado por el Sevilla FC , ha explicado ahora por qué se tuvo que encargar de él a los 16 años y dónde estaban sus padres.

La profunda y especial conexión que une a Marina con su hermano pequeño Álex va mucho más allá de una simple relación de hermanos. Responde a una conmovedora historia de madurez precoz en la que Marina tuvo que asumir el rol de madre siendo apenas una adolescente. Aprovechando que su hermano cumple 12 años, la de Sevilla ha querido abrir su corazón en redes sociales para rememorar la verdadera realidad de su infancia y responder a las dudas de sus seguidores sobre la crianza de Álex.

Para ilustrar aquellos tiempos, Marina ha compartido un tierno vídeo de su adolescencia en el que se la ve intentando con infinita paciencia darle de comer a su hermano cuando era un bebé, una tarea que no siempre resultaba sencilla. “Me tenía negra con la comida”, ha recordado con humor

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La andaluza ha explicado con sinceridad los motivos que la llevaron a tener que encargarse de su hermano a una edad muy temprana. “Mi hermano nació cuando yo tenía 16 años, mi madre cuando tenía Ale 2 añitos se fue a trabajar fuera”, ha comenzado aclarando con honestidad.

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Lejos de reproches, la novia de Jesús Sánchez ha justificado por completo la dolorosa decisión que tuvo que tomar su madre por el bien del hogar: “Tenía un puesto importante y era la que más dinero traía a casa, tuvo que ser así”.

Esta situación obligó a una jovencísima Marina a asumir responsabilidades adultas de la noche a la mañana, compaginando sus estudios con los cuidados del menor mientras su padre también trabajaba. “De los 2 a los 4 años era yo con todo: cole, comida, siesta, baño, noches... mi padre estaba, pero trabajaba desde por la mañana temprano hasta por la tarde”, ha relatado sobre las intensas rutinas que sacaba adelante ella sola.

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Afortunadamente, tras dos años de sacrificios, su madre volvió a casa haciéndolo todo mucho más fácil para Marina. Sin embargo, el vínculo que se formó entre ellos entonces ha sido hasta ahora inquebrantable: “Ya después a mi madre la destinaron aquí de nuevo, pero Ale seguía siendo el centro de mi vida en toda mi adolescencia”.

Esto, sumado a que su madre la tuvo con tan solo 15 años, le ha hecho ver a Marina que no está preparada todavía para ser madre. Todavía siente que le quedan muchas cosas por vivir antes de embarcarse en esa aventura junto a Jesús Sánchez. “Me hizo madurar muy rápido, y también me hizo saber que jamás sería mamá joven”, ha zanjado la influencer.