Lorena Romera 08 SEP 2026 - 09:00h.

La presentadora analiza los tres diseños que va a lucir su hija para su gran día: el de la preboda, el del 'sí, quiero' y el de la fiesta

Paz Padilla tiene dislexia y explica cómo afecta en su día a día: "No me avergüenza decirlo"

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La cuenta atrás para la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal ya ha comenzado. A pocos días de darse el 'sí, quiero' -el próximo 19 de septiembre en Zahara de los Atunes, Cádiz-, la influencer ha compartido un momento muy especial junto a su madre, Paz Padilla. Debido a compromisos profesionales, la humorista, actriz y presentadora solo ha podido acompañar a su hija a la prueba del vestido de la preboda y no al traje principal, pero la madre de la novia tiene claro lo que piensa de cada uno de los diseños que va a lucir su hija para el día más especial de su vida.

En una conversación llena de complicidad, risas y gestos de cariño, la creadora de contenido le lanza a su madre la pregunta del millón: "¿Te ha gustado el vestido de la preboda?". Lejos de quedarse en un simple cumplido, Paz Padilla ha hecho una reveladora radiografía de los estilismos que lucirá su hija para su gran día. En un storie que ha compartido la propia Anna Ferrer en redes, su madre define lo que transmite cada uno de los diseños.

"El de la preboda veo que es la joven que se casa, que tiene la boda ya. Con el que vas al altar es la novia, novia. Y el otro es la novia que se divierte...", ha explicado la presentadora sobre las distintas facetas que su hija reflejará a lo largo de la celebración. Unas palabras que han emocionado a la joven, que, nerviosa, le pedía a su madre que no desvelase mucho a sus seguidores. En cuanto al look de "la madre de la novia", Paz Padilla lo tiene claro: "Yo seré la madre que llora, la madre indiscreta".

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Unas palabras que han provocado las risas de ambas mientras Paz se come a besos a su hija. Un momento de lo más tierno entre madre e hija que refleja que, entre prueba y prueba, la emoción ya está a flor de piel en la casa de las Padilla. "Ahora sí: última semana en Madrid antes de irnos a Cádiz para la boda. Muchas cosas que hacer esta semana, pero os juro que, hasta en estos últimos días, estoy disfrutando del proceso", ha escrito Anna Ferrer a través de sus stories.