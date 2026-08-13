La broma del futuro marido de Anna Ferrer a Paz Padilla durante el eclipse

Natalia Sette 13 AGO 2026 - 15:12h.

La hija de Paz Padilla explica entre risas la broma que quiso gastarle su prometido a su madre durante el eclipse

Anna Ferrer Padilla reflexiona sobre el duelo en el sexto aniversario de la muerte del marido de su madre

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Anna Ferrer Padilla continúa compartiendo con su fiel comunidad cada instante de la cuenta atrás para su boda con Mario Cristóbal. Tras confesar sus dudas sobre si llevar velo o no en su gran día , la influencer ha hecho una pausa en los preparativos del enlace para compartir con sus seguidores la broma que su futuro marido le gastó a Paz Padilla durante el eclipse.

La hija de Paz Padilla provocó un gran revuelo en su perfil de Instagram al publicar una serie de imágenes en las que mostraba el supuesto y extraño impacto que había tenido el eclipse en sus mascotas. “Chicos, ¿qué tal han llevado vuestras mascotas el eclipse? ¡Mi Martina está súper revoltosa! ¿Es normal?”, preguntaba la joven junto a una foto de su perra con cinco patas.

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Sin embargo, las imágenes surrealistas no terminaron ahí. Poco después, la empresaria compartió otra fotografía de su otra perra, Suti, editada con tres ojos en el rostro: “Y Suti está súper rara también”, comentó divertida.

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El nivel de realismo alcanzado por las imágenes desató una inmediata ola de mensajes de alarma entre su comunidad, obligando a la creadora de contenido a aclarar la situación de inmediato. “Perdón, jajaja, era una broma que me estáis escribiendo preocupadas. El ChatGPT da mucho juego”, explicó entre risas para tranquilizar a sus seguidoras.

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Acto seguido, la joven no dudó en señalar al verdadero responsable de la idea, revelando que el ingenioso engaño era en un principio para su madre, la presentadora de 'El show de Paz'. “Esto es culpa de Mario, que se le ha ocurrido hacerle una broma a mi madre. La de las cinco patas ha colado, pero los tres ojos ya no”, bromeó explicando la reacción de Paz.

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Para dar por concluido el divertido episodio, la empresaria quiso recalcar que todo se trataba de una simple travesura. “Una bromita no hace daño a nadie, mis perritas están súper bien”, terminó diciendo Anna Ferrer entre risas.