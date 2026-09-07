Celia Molina 07 SEP 2026 - 11:06h.

La influencer de moda publicó un vídeo de sus cámaras de seguridad en el que aparecían dos hombres robando en su casa

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El pasado sábado 5 de septiembre, la influencer sevillana Rocío Osorno, cuyo contenido se centra, principalmente, en la moda, publicó un vídeo grabado por las cámaras de seguridad de su casa, en el que deja constancia del robo que sufrió mientras ella, sus dos hijos y su exmarido se encontraban dentro de la vivienda.

En las imágenes, se ve cómo dos hombres encapuchados entran en su vestidor, mientras ella baja las escaleras gritando despavorida. Ellos, inmunes a los gritos de pánico de la creadora de contenido, continúan abriendo cajones y hablando en un idioma extranjero, hasta que cogen una caja y se la llevan por la misma ventana por la que habían entrado.

Tras ponerse a salvo junto a su familia, la propia Rocío contó cómo había sido el robo y el susto que se llevó al ver a dos hombres con pasamontañas dentro de su vestidor, cuando ella estaba grabando uno de sus típicos vídeos en los que muestra la compra de sus últimos vestidos:

"Mañana mismo vienen para ponerme rejas"

"Estoy en shock. Estábamos todos en casa, estaba yo justo arriba grabando cuando he entrado y gracias a Dios he visto la ventana abierta (esa siempre está cerrada) y me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo y gritando. Menos mal que Coco acababa de llegar hacía una hora y hemos llamado corriendo al 112 y ha venido la Guardia Civil en cuestión de minutos, pero ya se habían ido. Nos han dicho que es el cuarto robo en el Aljarafe y que, posiblemente, sean los mismos ladrones", dijo tras el incidente.

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Después, atendiendo a las preguntas de sus seguidores, ha explicado que no tenía rejas en esas ventanas de arriba por si, alguna vez, sufrían un incendio dentro de casa, pero que va buscar unas con doble cerradura para sentirse más segura:

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"Me pasó algo en un parking y siempre llevo spray pimienta"

"Mañana mismo vienen a medirme las ventanas para poner rejas en las pocas que quedaban sin poner y seguiré contratando cámaras y dispositivos de alarmas. "Yo siempre lo digo, que no me da igual que me roben pero, si me tienen que robar, que entren cuando no estoy y que se lleven lo que les de la gana. Nunca esperé vivir la situación que viví el viernes", ha añadido.

En cuanto a quienes la han criticado por mostrar sus joyas - con las que completa sus outfits - en las redes, Rocío ha contestado: "Esa misma noche se cebaron en un montón de casas del Aljarafe y la única que se dedica a las redes sociales soy yo. Puede que yo compre más papeletas, pero esta lotería le puede tocar a cualquiera", ha concluido.

De paso, Osorno ha contado en otro storie que una vez le "pasó algo en un parking", sin especificar más de lo que le ocurrió, y que, por eso, siempre llevo un "spray pimienta" en el bolso, pero que, justo en le momento del robo, no lo tenía cerca.