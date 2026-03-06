El veterano actor ha desvelado el problema de salud que ha sufrido, motivo por el que se había mantenido alejado del foco mediático estos últimos meses

Antonio Resines recuerda su paso por la UCI durante la pandemia de COVID: "Me dijeron que tenía un 97% de probabilidades de morir"

Tras su comentada aparición en el funeral en memoria de la princesa Irene de Grecia, celebrado el pasado 24 de febrero en la Catedral Ortodoxa de Madrid, Antonio Resines ha vuelto a ponerse delante de las cámaras, revelando por primera vez el motivo de su ausencia mediática en los últimos meses.

La última vez que el veterano actor se dejó ver fue durante el acto religioso por la hermana de la reina Sofía, una aparición que llamó la atención por la estrecha relación que mantiene su mujer, Ana Pérez-Lorente, con las infantas Elena y Cristina desde la infancia. Sin embargo, no se había dejado ver públicamente desde hacía varias semanas.

Ha sido ahora cuando el intérprete de 'Los Serrano' ha decidido contar que un problema de salud le ha obligado a frenar su actividad.

"Me abrieron de arriba a abajo. Una operación a corazón abierto", ha comenzado. "Y aquí estoy, cosas que pasan. Esto es muy gordo, te abren", ha manifestado este pasado jueves, 5 de marzo, en el programa 'La Revuelta', mientras se abría la camisa para mostrar la gran cicatriz que le atraviesa el pecho.

El actor ha detallado cómo fue la operación: "Me abrieron la caja torácica con una radial pequeña, pasan al esternón y te lo abren también, luego manipulan el corazón, te cambian unas venas y arterias por otras y tengo tres bypass. Luego te cosen con una especie de alambres", ha confesado.

Según ha señalado Resines, el origen del problema estaba en un bloqueo en varias arterias coronarias que terminó provocando una "angina de pecho". "Tenía la obstrucción de algunas arterias, las tres coronarias que intentan hacer un bypass y escapa la sangre. Y llega un momento que el sistema colapsó y derivó en una angina de pecho, el paso previo a un infarto".

Y ha añadido: "El cuerpo es sabio y te avisa de que algo está pasando. Tienes que parar al andar, es una sensación parecida a la acidez de estómago… Me hice una serie de pruebas diagnósticas, una de ellas es la prueba de esfuerzo, y me tuve que operar".

Cuatro meses después de la intervención, el intérprete de 71 años ha afirmado que su evolución está siendo positiva. Aunque ha reconocido que todavía no está completamente recuperado, se ha mostrado optimista, asegurando que "a nivel físico me siento acojonante".

Cabe recordar el complicado episodio que vivió en 2021, cuando contrajo Covid-19 y tuvo que permanecer ingresado en la UCI de un hospital madrileño durante semanas en estado muy grave. Entonces, anunció que los médicos dieron un 97% de probabilidades de morir.