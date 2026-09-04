Natalia Sette 04 SEP 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte con sus seguidores el cambio que ha experimentado su barriga tras el parto

Claudia Martínez, preocupada por un lunar en el pecho “que ha ido creciendo y poniéndose feo”

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Claudia Martínez continúa visibilizando sin filtros todas las caras de la maternidad tras dar la bienvenida a la pequeña Valentina. Después de sincerarse abiertamente sobre los momentos difíciles que atraviesa con la lactancia materna debido a las grietas y el dolor , la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido mostrar a sus seguidores su barriga postparto cinco días después de dar a luz.

Con la cercanía que la caracteriza, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo en sus ‘stories’ de Instagram para documentar los cambios de su abdomen tras el parto . “No os lo pongo para que os comparéis ni mucho menos, eh. Simplemente os muestro mi proceso”, ha aclarado para evitar que sus seguidoras caigan en comparaciones dañinas durante sus propios pospartos.

La influencer ha querido hacer hincapié en la importancia de respetar los ritmos biológicos de cada mujer sin presiones estéticas en un momento tan delicado. “Cada cuerpo es un mundo y tiene sus tiempos. El mío de momento va así”, ha reflexionado la joven mientras lucía su figura en su hogar tras el alta médica.

Para enseñar la evolución que ha experimentado su abdomen, la catalana ha publicado un collage con tres fotografías tomadas de manera consecutiva: el sábado —día en que nació la bebé—, el domingo y el lunes. Una secuencia de imágenes con la que expone con total transparencia cómo la inflamación abdominal experimenta altibajos diarios durante la primera semana.

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Con su habitual toque de humor, la pareja de Mario González ha comentado los curiosos cambios de volumen observados entre un día y otro. “El lunes de repente tenía más que el sábado, jajaja. Igual influye que he comido fatal estos días, no lo sé, pero cero preocupada y sin prisa”, ha dicho con total sinceridad.

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A pesar de las complicaciones con las tomas de Valentina y el cansancio propio de los primeros días en casa, Claudia demuestra una actitud positiva respecto a su imagen corporal. La creadora de contenido prioriza por completo su bienestar emocional y la adaptación de su familia, demostrando que la recuperación física llegará a su debido tiempo sin necesidad de exigencias ni prisas.