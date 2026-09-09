Natalia Sette 09 SEP 2026 - 11:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte lo mal que lo está pasando debido al estado de su pecho por la lactancia materna

Claudia Martínez, tras dar a luz: "Jamás hubiera pensado subir este vídeo, pero me pedís que enseñe la realidad"

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Hace ya dos semanas que Claudia Martínez se convirtió en madre por primera vez junto a Mario González. Desde entonces, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no ha dudado en compartir las luces y las sombras del proceso. En esta ocasión, la influencer se ha sincerado sobre el dolor que siente en el pecho debido a la lactancia materna y el consejo que le han dado los profesionales para solucionarlo.

No es la primera vez que la exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre lo complicado que está siendo darle el pecho a Valentina. Claudia ha admitido que siempre ha sido una zona muy delicada para ella y que el dolor muchas veces es insoportable. Ahora, no obstante, al dolor se le ha sumado unos enormes bultos que le generan bastante molestia.

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“No sabéis qué dolor de pecho tengo, se me han hecho unos bultos enormes. Creo que produzco demasiada leche :( diría que esta noche hasta he tenido fiebre”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram. Desde que dio a luz, Claudia ha presumido orgullosa de producir bastante leche para su pequeña, sin embargo, ahora esto se ha convertido en un problema.

Sus seguidoras, que muchas han pasado por lo mismo, no han dudado en aconsejarla para aliviar el dolor. “Clau probablemente tengas ingurgitación en los pechos ... lo que viene siendo perlas de leche ... ponte calor y con tus mismas manos extraete la leche (sin extractor) para evitar que se te haga una mastitis”, le ha escrito una usuaria preocupada por ella.

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Claudia no ha dudado en contestarle agradecida por el consejo y mostrarse muy de acuerdo con su diagnóstico. “Estoy en ello y cuando me pongo calor empieza a salir sin control mi asesora de lactancia me ha dado las mismas pautas!! Solo que soy demasiado aprensiva y me agobia tener que hacer todo esto”, ha admitido con total sinceridad.

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Siente tanto dolor en los senos, que tener que estimulárselos para que salga la leche y aliviar el hinchazón le produce bastante rechazo. Aún así, es consciente de que debe hacerlo si quiere que la situación mejore.

La creadora de contenido ha admitido que está trabajando mano a mano con profesionales que la están guiando y aconsejando en todo este proceso: “Puede ser mastitis o principios, lo se :( Las chicas de noctua están supervisando todo mi proceso !! Simplemente os lo contaba porque ayer presumía de leche y hoy muero de dolor. Es mi culpa porque no les hice caso y me extraía mucho rato y en tomas demasiado espaciadas por vaga y no hacerlo por la noche”, ha explicado admitiendo su parte de culpa.

Para zanjar el tema, la influencer ha compartido con sus seguidores unas diapositivas que le ha mandado su asesora de lactancia donde se explica cómo debe realizar la extracción. Claudia sabe perfectamente que no es la única que se encuentra en esa situación y ha querido ayudar a sus seguidores, fortaleciendo aún más el vínculo que las une.