Lorena Romera 08 SEP 2026 - 16:13h.

La exparticipante de 'LIDLT' comparte un vídeo tras dar a luz en el que muestra la realidad del postparto

Claudia Martínez enseña su barriga postparto cinco días después de dar a luz a su primera hija

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El posparto es una etapa repleta de luces y sombras, y la transparencia a la hora de visibilizarlo se ha convertido en una de las prioridades de Claudia Martínez tras dar a luz. Atendiendo a las peticiones constantes de sus seguidores, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un vídeo muy íntimo con el que busca romper tabúes.

Con las palabras "jamás hubiera pensado subir este vídeo, pero me pedís que enseñe la realidad", la también exconcursante de 'Supervivientes' reflexiona sobre el compromiso de mostrar la cara B de su nueva vida como madre. Un gesto natural que ha generado un aluvión de reacciones de apoyo por parte de su comunidad.

En estos primeros días tras la llegada al mundo de su primera hija, la catalana se ha volcado plenamente en su faceta maternal, compartiendo abiertamente tanto sus sentimientos como los inevitables cambios físicos del proceso, dejando claro que su prioridad absoluta es afrontar esta etapa sin presiones.

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En esta ocasión, la creadora de contenido ha decidido mostrar sin filtros un momento cotidiano de su lactancia. Para hacer partícipes a sus seguidores de su rutina de extracción de leche en directo, Claudia Martínez se ha grabado frente al espejo del baño, vistiendo un pantalón de pijama con estampado de corazones y un sujetador de lactancia rosa.

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En el vídeo, la recién estrenada mamá enseña el funcionamiento de dos sacaleches de tipo manos libres colocados en su pecho, mostrando de cerca la pantalla digital del dispositivo, que marcaba 12 minutos de uso. Un storie en el que, al mismo tiempo -y tal y como hacía hace unos días-, muestra con naturalidad su vientre posparto a pocos días de dar a luz, explicando de manera cercana y sonriente que este proceso requiere paciencia y tiempo, y que a ella no le corre ninguna prisa.