Lidia González 10 SEP 2026 - 12:34h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si esta decisión ha afectado en su relación

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Leila León lleva mucho tiempo recibiendo una pregunta muy concreta sobre su relación y ha llegado la hora de que lo cuente todo. Después de aclarar su futuro laboral cuando acabe la excedencia que pidió, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que no se muda con David Vaquero. La influencer ha querido ser muy sincera sobre todo lo que está ocurriendo en su vida y se abre en canal como nunca frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible Mediaset Infinity!

“Sé que este tema causa mucha intriga”, comienza explicando la creadora de contenido. La influencer ha contado sus planes de mudarse a Madrid, pero siempre ha mantenido que no tiene pensado irse a vivir con su pareja todavía, algo que ha causado mucho revuelo. Por ello, ha querido despejar todas las dudas de una vez por todas y sincerarse sobre las razones por las que ha llegado a esta conclusión: “Lo hemos hablado desde el principio”. La canaria ha desvelado si esta decisión ha causado algún tipo de problema entre ella y su pareja.

El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte piso con otra persona del universo del programa y la influencer también se ha sincerado sobre ello. La creadora de contenido confiesa lo que piensa realmente de Gerard Arias y explica si tiene algún tipo de relación con la decisión que ha tomado. Además, ha destacado un aspecto que tiene en común con el exparticipante de ‘Supervivientes’: “Es super intenso como yo”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho al respecto, en exclusiva, para Mediaset Infinity!