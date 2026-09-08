Candela Hornero Madrid, 08 SEP 2026 - 17:01h.

El cantante Dekko y su mujer, Natalia Angulo, le han dedicado unas palabras de despedida a su hijo fallecido con cuatro días de vida

Muere el bebé del cantante Dekko, con solo cuatro días de vida: "No pude cogerte en mis brazos ni un segundo"

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El cantante Dekko (Daniel Esquiaqui Lecompte) y su mujer, Natalia Angulo, han perdido a su hijo, Gianluca, con solo cuatro días de vida, según ha anunciado el compositor colombiano a través de una publicación en su perfil en Instagram.

"Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos, quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste. No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el por qué ni el para qué, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz mi ángel", ha compartido Dekko en un post acompañado de una fotografía de su hijo.

Natalia Angulo, la madre del pequeño fallecido, también ha querido expresar unas palabras: "Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel". Junto estas palabras, Natalia ha compartido una fotografía en blanco y negro donde se puede ver una mano agarrando el pie del bebé.

Dekko y Natalia Angulo se casaron en marzo del año pasado -anteriormente ella había sido su mejor amiga- y en septiembre de 2025 nació su hija Pierina, convirtiéndose en padres por primera vez.

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El embarazo de Gianluca llegó pocos meses después y lo anunciaron en redes sociales durante el mes de marzo, con un video que revelaba su sexo. "Saber que vamos a ser papás nuevamente es un sueño hecho realidad. A ti, Dekko, darte las gracias por cuidarnos y amarnos tanto. La familia Esquiaqui Angulo sigue creciendo", dijo Natalia. De momento, no han compartido la causa de fallecimiento de su segundo hijo.

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Dekko es un cantante y compositor colombiano que cuenta con más de seis millones de seguidores en Tiktok y dos en Instagram. Se hizo conocido por canciones como '12x3', 'Señorita', 'Bff <3' o 'El egoísmo', que se volvieron virales, sobre todo en redes sociales como Tiktok y en la plataforma de Spotify, donde acumula más de 1.804.000 oyentes mensuales.

Ambos están recibiendo muchas muestras de cariño y apoyo ante el fallecimiento de su pequeño, tanto de fans como de otros artistas e influencers, como Isabella Ladera, Ana del Castillo, Altafulla y Juan Pablo Jaramillo, quienes les mandan mucha fuerza en este momento de duelo.