Carlos Otero 11 SEP 2026 - 10:00h.

Rosa Benito y Amador Mohedano fueron padres de sus hijos mayores, Fernando y Rosario Mohedano, cinco meses después del enlace

Rosa Benito celebra su 70 cumpleaños con familia y amigos: Gloria Camila, Rocío Flores y muchos rostros de la televisión

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Rosa Benito regresa a Honduras convertida en concursante de la tercera edición de ‘Supervivientes: All Stars’, la edición de leyendas del formato de aventuras. Para celebrar la vuelta de la cuñada de Rocío Jurado a los Cayos Cochinos hemos tirado de hemeroteca para recordar el día en el que se unió en santo matrimonio con el hermano y manager de La Más Grande.

Amador tenía fecha de boda con su novia (que no era Rosa)

Amador Mohedano y Rosa Benito se casaron en noviembre de 1978 en la iglesia de la Santa Faz (Alicante), ciudad natal de la peluquera. Fue un acontecimiento memorable en el que la colaboradora televisiva lució un vestido blanco muy atrevido para la época.

Lo hizo con un traje largo y brillante con un pronunciado escote que dejó boquiabiertos a todos sus invitados. Amador, muy tradicional, dio el 'sí, quiero' muy elegante y vestido con el clásico chaqué.

Según las fechas de nacimiento de los hijos mayores de la pareja, Rosario y Fernando, la colaboradora habría pasado por el altar embarazada de cinco meses. La propia Rosario Mohedano confirmó en redes sociales el 7 de abril de 2018 que cumplía 39 años, por lo que nació cinco meses después del enlace de sus célebres padres.

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Sea como fuere, la eterna Rocío Jurado tuvo un papel fundamental en el enlace ya que ella ejerció de madrina de su propio hermano. Lo hizo en representación de la madre de ambos, que había fallecido tan solo unos pocos meses antes del desposo. Su regalo de bodas fue tremendamente generoso: les regaló un piso en Madrid.

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Quizás por el embarazo o tal vez por el amor que se profesaban, el enlace de Amador y Rosa se organizó en poco tiempo: cuando conoció a Rosa, Amador tenía pareja e incluso tenía fecha de boda. El manager salía con su novia de Chipiona de toda la vida, Luisa, que era una amiga cercana de la familia. Su boda con ella estaba prevista para octubre de 1978 y el enlace con Benito tuvo lugar solamente un mes después.

El propio Amador habló de este cambio sustancial de planes en las memorias que publicó la revista ‘Semana’. “Estando siempre separado de ella, excepto en vacaciones, la relación se iba diluyendo y yo tenía mis tonteos, porque he gustado a las niñas siempre y he sido muy coqueto. Vaciles y tonteos no han faltado, pero soy excesivamente tímido para que me pinten como un conquistador y, además, no me gusta hacerle daño a nadie”, reflexionaba Amador.

Un convite tradicional y discreto

Poco ha trascendido sobre el convite que los novios ofrecieron tras la ceremonia religiosa. A pesar de la fama de Rocío Jurado, por aquel entonces la figura de Amador no despertaba interés mediático y el suyo fue un enlace relativamente discreto muy propio de los que se organizaban en cualquier zona de España a finales de los años 70.

Más de 30 años de matrimonio

De la unión matrimonial de Rosa y Amador nacieron cuatro hijos: los mellizos Rosario y Fernando primero y más tarde llegaron Salvador, que nació el 24 de diciembre de 1983, y Amador, nacido el 4 de julio de 1997. La crisis de la pareja empezó en 2011 al regreso de ella de ‘Supervivientes’ como flamante ganadora: el concurso le hizo descubrir las carencias de su vida en pareja y tras dos años de desencuentros decidieron poner fin a su historia en común.