La relación de Sandra Pica y Julen había comenzado de una manera complicada, pero aquella amistad surgida por casualidad se convirtió en amor

Sandra Pica, embarazada de su primer bebé: la historia de amor con su novio y su vida actual

Compartir







La historia sentimental de Sandra Pica y Julen de la Guerra comenzó en uno de los momentos más complicados de la vida amorosa de la catalana. Cuando sus caminos se cruzaron, ella todavía mantenía una relación con Tom Brusse, aunque el vínculo que había nacido ante las cámaras de ‘La isla de las tentaciones’ atravesaba desde hacía tiempo una etapa delicada. Lo que empezó como una amistad y un apoyo inesperado terminó convirtiéndose en algo mucho más difícil de ignorar.

La participación de Tom Brusse en 'Supervivientes 2021' marcó un antes y un después. Mientras él se encontraba en Honduras, la cercanía entre Sandra y Julen comenzó a despertar sospechas y ella acabó reconociendo que sus sentimientos habían cambiado. Después llegaría su viaje a los Cayos Cochinos para cerrar definitivamente su historia con Tom y, meses más tarde, 'Secret Story' se convertiría en el escenario en el que Sandra y Julen dejaron de esconder la química que existía entre ellos.

Su romance, sin embargo, estuvo lejos de ser sencillo. Tras aproximadamente seis meses de relación y con la distancia jugando en su contra, ambos decidieron tomar caminos separados. ¡Esta es la cronología de la relación de Sandra Pica y Julen, una historia que pasó de la amistad y las confidencias a un intenso romance televisivo y terminó con dos versiones muy diferentes de una misma ruptura!

Así se conocieron Sandra Pica y Julen de la Guerra

Para entender cómo comenzó la historia entre Sandra Pica y Julen de la Guerra hay que regresar a la etapa posterior a 'LIDLT'. Sandra había abandonado República Dominicana junto a Tom Brusse y ambos habían decidido apostar por una relación que, durante un tiempo, parecía haber conseguido sobrevivir a todo lo ocurrido en el reality.

La pareja comenzó una nueva etapa en Madrid, pero la convivencia no consiguió solucionar los problemas que arrastraban. Sandra reconocería posteriormente que su relación con Tom estaba cada vez más desgastada. Fue precisamente en ese contexto cuando apareció Julen de la Guerra.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sandra conoció a Julen gracias a una persona que ambos tenían en común. En un primer momento no hubo ninguna intención romántica. Empezaron a entrenar juntos y, poco a poco, aquellas sesiones dieron paso a conversaciones cada vez más personales. Julen se convirtió en alguien con quien Sandra podía hablar de sus preocupaciones y de aquello que estaba viviendo sentimentalmente.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La situación dio un giro definitivo cuando Tom Brusse aceptó convertirse en concursante de 'Supervivientes 2021'. Su marcha a Honduras dejó a Sandra en Madrid mientras su relación atravesaba precisamente uno de sus momentos de mayor fragilidad.

Fue entonces cuando comenzaron a circular informaciones sobre la cercanía entre Sandra y Julen. En un principio, ella defendió que entre ambos existía únicamente una amistad. Sin embargo, la complicidad era cada vez más difícil de ocultar y terminó admitiendo que Julen le atraía y que entre ellos había surgido algo. La catalana tomó entonces una decisión que marcaría definitivamente aquella etapa de su vida: viajar hasta Honduras para hablar personalmente con Tom Brusse.

Consolidaron su relación en ‘Secret Story’

Cuando parecía que lo ocurrido entre Sandra Pica y Julen de la Guerra podía quedarse simplemente en una breve historia marcada por las circunstancias, la televisión volvió a cruzar sus caminos. Ambos participaron en 'Secret Story', el reality que terminó convirtiéndose en el escenario definitivo de su acercamiento. La convivencia les permitió reencontrarse lejos de la situación que había condicionado sus primeros meses de amistad y descubrir qué ocurría entre ellos cuando ya no existía la relación con Tom Brusse de por medio.

Las conversaciones, las miradas, las bromas y una complicidad que parecía intacta volvieron a despertar todas las sospechas. Aunque su vínculo había comenzado como una amistad, la atracción que existía entre ellos terminó imponiéndose.

El romance terminó consolidándose ante las cámaras. Sin embargo, abandonar el reality significaba enfrentarse a una realidad mucho menos sencilla. Fuera de la casa desaparecían las horas de convivencia y aparecían las obligaciones profesionales, las rutinas personales y, especialmente, la distancia.

La pareja intentó mantener el vínculo pese a no poder compartir tanto tiempo como hubiera deseado. Durante aproximadamente seis meses apostaron por una relación a distancia que, inicialmente, ambos parecían dispuestos a hacer funcionar.

La ruptura de Sandra Pica y Julen de la Guerra

Apenas seis meses después de haber abandonado la casa de 'Secret Story', la relación de Sandra Pica y Julen de la Guerra llegó a su fin. La ruptura sorprendió especialmente porque su romance se encontraba todavía en una fase relativamente reciente. Fue Sandra quien tomó la decisión de terminar.

La catalana explicó posteriormente que atravesó un episodio de ansiedad que terminó empujándola a llamar a Julen y comunicarle aquello que llevaba un tiempo pensando. Durante aquella conversación le trasladó cómo se sentía y su decisión de no continuar con la relación.

Sandra evitó entrar inicialmente en demasiados detalles sobre las razones concretas de la ruptura, aunque dejó una reflexión que resumía buena parte de su postura, para que una pareja funcione, las dos personas tienen que implicarse.

La reacción de Julen tras recibir la noticia tampoco ayudó a que la separación fuese tranquila. Según explicó Sandra, poco después de la conversación él eliminó las fotografías que compartían en redes sociales y terminó bloqueándola. Ella interpretó aquellos movimientos como una respuesta impulsiva provocada por el enfado y el dolor del momento.

El joven reconoció que la llamada le había pillado completamente desprevenido. Según explicó, Sandra le comunicó entre lágrimas que no se sentía preparada para continuar con la relación, pero él no consiguió entender qué había cambiado exactamente.

Para él, la distancia era una dificultad evidente, pero no un obstáculo imposible de superar. Julen consideraba que se había implicado desde el comienzo y que había intentado facilitar las cosas siempre que había podido. Por ese motivo, el final le resultó especialmente difícil de comprender.

En un primer momento llegó a pensar que la decisión podía responder a un impulso y que, una vez pasado el momento de tensión, ambos podrían hablar y reconsiderar lo ocurrido. Sin embargo, el comportamiento posterior de Sandra terminó haciéndole comprender que la ruptura era definitiva.