Natalia Sette 08 JUN 2026 - 18:33h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla claro sobre su problema y estalla contra aquellos que creen que se lo ha inventado

Sandra Férriz y Darío Sellés comunican un dura noticia familiar

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Sandra Férriz vuelve a mostrarse transparente con sus seguidores y se abre en canal a través de sus redes sociales. Si hace apenas unos unos meses, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se mostraba orgullosa de su recuperación postparto , ahora ha hablado honestamente de un problema que la acompaña desde hace años: el lipedema. Sin embargo, ha recibido críticas que no esperaba y ha respondido tajante.

Fiel a su sinceridad y sin ningún tipo de miedo a mostrarse tal y como es, la creadora de contenido ha decidido desvelar públicamente la enfermedad crónica que padece y que le ha condicionado la vida desde hace años. A través de un ‘reel`en el que aparece luciendo un vestido corto, la influencer ha querido visibilizar la realidad de su cuerpo compartiendo un doloroso testimonio.

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“Siempre he intentado esconder este complejo. Siempre he odiado mis piernas. Aparecen moratones de la nada, se me hinchan los tobillos con facilidad, hay muchos zapatos que no puedo llevar. Todos mis veranos han sido vistiendo con faldas largas, vestidos largos, pantalones anchos… todo lo que pudiera tapar. Incluso en invierno, cuando parece más fácil disimular, hay momentos en los que ni siquiera puedo ponerme botas”, ha confesado con el corazón en un puño.

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Con estas desgarradoras presentaciones, la pareja de Darío Selles ha explicado el proceso de madurez por el que está pasando, aprendiendo “a escuchar mi cuerpo sin rechazarlo. A respetar sus tiempos. A entender que no todo es lucha, también hay aceptación”. Sin embargo, las explicaciones de la valenciana no han calado en gran parte de su comunidad, que la ha acusado de mentir y de hacerlo por visualizaciones.

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“Ahora todas tienen lipedema”, “Falso, no tienes lipedema. Y segundo en la isla te ponías hasta más cortos” o “Yo no veo el lipedema por ningún lado, así lo único que hace es confundir a las mujeres que de verdad lo padecemos cada día”, son algunos de los duros ataques que ha tenido que recibir en la publicación.

Harta de que se cuestione su salud y su palabra, Sandra no ha tardado en estallar públicamente a través de sus ‘stories’ de Instagram para frenar el aluvión de odio. “De repente se me ha llenado de gente opinando que me lo estoy inventado o yo que sé qué”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta e indignada. “Sinceramente me da igual lo que me digan pero JAMÁS me inventaría algo así, es más he hablado muchas veces del tema en stories y es un tema que me ha creado complejo muchos años y hasta he editado fotos para que no se me note, porque cuando tienes un complejo obviamente lo escondes lo más que puedas”, se ha defendido con total rotundidad.

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Para zanjar las especulaciones y demostrar que no miente, la creadora de contenido ha adjuntado una imágen en la que se aprecia de forma evidente la inflamación de sus extremidades inferiores. “Foto con luz de la playa en la que claramente se ve y que jamás subiría porque obviamente no me gusta”, ha dicho de forma tajante.

“El reels está grabado en casa, con una luz normal y en la quizá no se aprecie tanto como en esta foto; pero de verdad que la de cosas que una persona tiene que aguantar…”, ha explicado resignada ante la falta de empatía de las redes sociales. Para concluir, Sandra ha querido agradecer todos los mensajes positivos que ha recibido, prefiere quedarse con lo positivo, pues sabe que su mensaje ha ayudado a muchas mujeres.