Carlos Otero 14 SEP 2026 - 10:00h.

La mexicana fue musa de la revista Playboy y ahora reside en Marbella

El emotivo reencuentro de Marlene Mourreau e Ivonne Armant: "Aunque ya maduras, seguimos con nuestra niña interior"

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Echamos la vista atrás para rememorar a la ganadora de la segunda edición de 'GH VIP'. Aquel año el concurso de convivencia de famosos tuvo vencedora a la mexicana Ivonne Armant. Entró en la casa de Guadalix en calidad de nieta del tenor Plácido Domingo y protagonista de los posters centrales de la mítica revista ‘Playboy’. Más de 20 años después vive afincada en Marbella y se dedica al mundo de las inversiones. Además, anuncia compromiso para 2027... ¡con su propio primo!

A sus 52 años, Ivonne continúa siendo una mujer de bandera y es la máxima responsables de una empresa llamada Armant Global. Según la página web de la compañía se trata de un proyecto multidisciplinar que integra inversión, creatividad y desarrollo humano.

El principal motor de la empresa son los negocios inmobiliarios y es que Armant cuenta con inmuebles en varios rincones del mundo: además de vivir en una suntuosa vivienda en la Costa del Sol cuenta con siete apartamentos y dos pisos entre España y Acapulco. Pero la compañía no solo se centra en la inversión inmobiliaria, también trabaja en temas de producción de eventos o iniciativas vinculadas a la belleza y el estilo de vida.

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Dejó los platós para atender a su madre enferma

A pesar de que es frecuente que acuda a eventos sociales en la Costa del Sol, la presencia mediática de Ivonne apenas tiene que ver con la que tuvo hace dos décadas. La mexicana aseguró en una entrevista que no echa de menos los platós y los focos. “Dejé mi carrera profesional para cuidar a mi madre, que fue diagnosticada de trastorno bipolar", contó en 2024. "No somos conscientes de que hay muchas personas que tienen una enfermedad mental y no somos capaces de reconocerlas. Hoy soy la mujer que soy gracias a la enfermedad de mi mamá. No he perdido nada, lo he ganado todo".

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En el aspecto sentimental Ivonne ha encontrado la estabilidad con Manu, que es su propio primo hermano y con el que está prometida. “Su padre es mi tío Manolo, el hermano mayor de mi madre”, explica Ivonne. La mexicana explica que la noticia no le sentó muy bien a su progenitora. “Estoy enamorada y feliz, en el mejor momento de mi vida”, advierte.

Ha recuperado la relación con su abuelo Plácido Domingo

A pesar de que en su juventud estuvo distanciada de su abuelo, Plácido Domingo, Ivonne parece haber recuperado la sintonía con la figura de la ópera. “Mi abuelo es grande, qué te puedo decir. Es un gentleman y de él solo puedo hablar bien y positivo. Lo bendigo todos los días y lo pongo en un pedestal”, comenta Ivonne, quien hizo una reveladora confesión: “Solo me ha costado 35 años ganarme su cariño, pero lo estoy logrando”.