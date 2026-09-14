Una masa de aire frío de altura dejará lluvias y un descenso generalizado de las temperaturas en los próximos días

A partir del miércoles, las tormentas descargarán con fuerza en zonas de Cataluña, una inestabilidad que podría desplazarse hacia Baleares y la Comunidad Valenciana

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Tras una primera quincena de septiembre marcada por temperaturas propias del verano, el paso de un frente podrá dar una tregua al calor y favorecer el descenso progresivo de las temperaturas en los próximos días, según ha informado Meteored. Por el momento, las temperaturas se mantienen elevadas en buena parte del país.

Este lunes, el calor mantiene en aviso amarillo (peligro bajo) a las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Galicia, donde las temperaturas podrán alcanzar una jornada más valores de hasta 38 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, la entrada de una vaguada al este peninsular y Baleares provocará desde mañana un descenso generalizado de las temperaturas y lluvias que podrán ser localmente intensas, explica Meteored.

Una masa de aire frío podrá dar tregua al calor extremo de los últimos días

Este aire frío unido al calor del Mediterráneo y vientos de componente este y noreste aumentará la inestabilidad, dejando cielos cubiertos y favoreciendo la aparición de chubascos y tormentas localmente intensas en zonas del litoral.

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Será el miércoles cuando las tormentas comiencen a descargar con fuerza en Cataluña, extendiéndose hacia el Mediterráneo. También se esperan chubascos en áreas montañosas del este y sureste peninsular, Aragón y Baleares, explica Meteored.

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La Aemet espera un descenso de las temperaturas, notable para las máximas en el norte, pero moderado en la mitad sur y Baleares. Las mínimas descenderán en el norte y tendrán pequeños ascensos en el sur y sureste, así como en Baleares. En Canarias, las bajadas se darán tanto en las mínimas como en las máximas.

El jueves, la inestabilidad podría desplazarse hacia Baleares y la Comunidad Valenciana, con posibilidad de precipitaciones dispersas en otros puntos del este y sureste.

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El viernes, este tiempo inestable podría dejar tormentas localmente fuertes en Baleares y aguaceros intensos en la Comunidad Valenciana, especialmente entre Alicante y Valencia. También se prevén chubascos en puntos de Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía oriental.