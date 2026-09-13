El hermano de Lamine Yamal ha celebrado su cuarto cumpleaños rodeado de amigos

La temática de la fiesta ha sido los superhéroes

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El pequeño Keyne, hermano de Lamine Yamal, ha celebrado su cuarto cumpleaños en una espectacular fiesta por todo lo alto. Sheila Ebana, la madre del menor, ha compartido en sus redes sociales todos los preparativos de la fecha tan especial para su hijo.

"Hemos pasado un día increíble en el cumpleaños de Keyne. Gracias a todos los que habéis sido parte de esto", compartía Sheila en sus redes sociales.

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Una fiesta de superhéroes

En las imágenes compartidas por la madre del futbolista en redes sociales se puede ver la temática de la fiesta del pequeño Keyne: los superhéroes. Así, había una gran pancarta de bienvenida al cumpleaños, con los superhéroes de Marvel Hulk y Capitán América dando la bienvenida a 'las aventuras del capitán Keyne'.

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Además, en las imágenes también se puede apreciar toda la decoración, con globos azules, rojos y blancos a juego con la temática de superhéroes, al igual que la tarde de tres pisos con figuras de los clásicos de Marvel.

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La fiesta también contó con un invitado especial: Cat, la mascota oficial del Barcelona. "Gracias Cat por acompañarnos en un día tan especial", escribió la madre de Lamine en sus redes, junto con una foto con la mascota.

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El hermano mayor de Keyne, Lamine Yamal, ha terminado este domingo el fin de semana de celebración por todo lo alto: haciendo un doblete contra el Levante UD en el Ciutat de València.