Claudia Barraso 16 SEP 2026 - 18:20h.

Dodó, la hija del actor vasco que falleció en un accidente de tráfico, crea un emotivo documental lleno de recuerdos de su padre

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El actor vasco Álex Angulo, de 61 años, falleció un domingo de julio de 2014 en un accidente de tráfico cuando su coche salió de la vía a la altura de la localidad riojana de Fuenmayor. Desde entonces, no ha habido un día que su familia no lo recuerde con mucho cariño, especialmente su hija Dodó, que tenía 10 años cuando le comunicaron la fatal noticia del fallecimiento de su padre.

Además, su viuda, Mayda Zalaba y la actriz Velasco se encargaron de que el mundo conociese toda la faceta artística del actor, no solo la que habían visto en la gran pantalla o en el teatro, sino que crearon la web ‘La Maleta de Álex’ para volcar toda la documentación que conservaba de sus primeros tiempos en grupos pioneros del teatro, según cuenta ‘El Correo’.

Ahora, ‘La Maleta de Álex’ se ha convertido en algo más que una página web donde plasmar todos sus recuerdos. Gracias a su hija se ha convertido en un documental que verá la luz en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián que comienza este viernes. Partiendo de una maleta encontrada, los recuerdos de Álex junto a sus amigos y sus compañeros van formando la historia que con tanto cariño cuenta la joven de 21 años.

El tráiler del documental

Dodó fue adoptada en China por Angulo y Zalaba y ahora está estudiando Comercio Internacional y Teatro en París, una asignatura que coge con cariño y le hace encontrarse con la profesión de su padre. Sus compañeros y amigos le recuerdan con cariño, contando sus mejores anécdotas entre tantas horas de rodaje, donde además de trabajar, compartían ratos de risas y de aprendizajes.

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El tráiler publicado empieza con Dodó, en Taiwán, escribiendo una carta a su padre: “Papá, te gustaría esto”, empezaba diciendo su hija. “La historia de un reencuentro”, así se llama el documental que tiene piezas que Álex mismo creó, como el vídeo con el que empieza grabando a su hija. En el tráiler, que pone los pelos de punta en apenas unos segundos, refleja muy bien la relación tan bonita que el actor vasco tenía con su hija. “¿Qué me quieres decir?”, le preguntaba Angulo a su hija mientras ella le grababa preparando la comida.

En el documental, Dodó habla con algunos de los grandes actores españoles que han tenido la oportunidad de trabajar junto a Álex, como José Coronado que confiesa que su pérdida le hizo pensar “que Dios no existe, porque no se puede llevar a personas tan valiosas” y junto a él, dan un paseo agarrando la maleta de Álex y contando algunas de las mejores anécdotas.