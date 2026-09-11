Muere Astrid de Noruega, hermana del rey Harald, a los 94 años dos días después del funeral del monarca

La Casa Real noruega ha anunciado a través de un comunicado que la tía del actual rey Haakon ha perdido la vida este viernes, 11 de septiembre

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Noruega, de nuevo, está de luto. La princesa Astrid, hermana del difunto rey Harald V, ha perdido la vida este viernes, 11 de septiembre, a los 94 años.

Así lo ha anunciado la Casa Real de Noruega junto a un comunicado. Su muerte se produce tan solo dos días después del multitudinario y solemne funeral de Estado del que fue soberano del país durante 35 años.

"Su Majestad el Rey ha recibido con gran pesar la noticia del fallecimiento de la Princesa Astrid. La Princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a la edad de 94 años", comienza la misiva. "Las banderas ondearán a media asta en el balcón del Palacio hoy y el día del funeral", continúa el mensaje.

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Esta noticia llega 14 días después del fallecimiento de Harald V a los 89 años. Aunque desde el Palacio Real de Oslo no han informado sobre la causa de la muerte de Astrid, el pasado mes de mayo tuvo que ser operada de urgencia en el Rikshospitalet por una insuficiencia cardíaca. Entonces, se le implantó un marcapasos.

La carta de Haakon VIII y de su familia

El sobrino de Astrid, el rey Haakon VIII, ha querido compartir una carta en la que lamenta el deceso de su tía. "A lo largo de su dilatada vida, la princesa Astrid representó a la Casa Real con calidez y dedicación. A los 22 años, tuvo que asumir el papel de Primera Dama tras el fallecimiento de mi abuela, la princesa heredera Märtha. En su labor, la princesa Astrid siempre mostró especial interés por el cuidado y la inclusión de los más vulnerables de la sociedad. Fue muy leal y siempre desempeñó sus funciones con compromiso, presencia y un espíritu contagioso".

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Y añade: "La tía Astrid fue un gran apoyo para el rey Harald y para el resto de la familia. Aprendimos mucho de ella y nunca tuvo miedo de expresar su opinión. Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros. La echaremos mucho de menos. Mi familia y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a los amigos más cercanos de la tía Astrid".

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Por su parte, los hijos de la princesa fruto de su matrimonio con Johan Martin Ferner han escrito: "Querida madre, querida princesa Astrid, gracias por ser la mejor madre que pudimos tener. A lo largo de tu vida, estuviste ahí para nosotros con amor y sabiduría, calidez y buen humor. Estuviste presente para el abuelo, el rey Olav, y el tío, el rey Harald, siempre presente, leal y dedicada. Y además, para aquellos que necesitaban un poco más de atención, siempre demostraste un cariño sincero. En el dolor, nos unimos en gratitud. Gracias por todos los buenos recuerdos. Siempre ocuparás un lugar especial en nuestros corazones. Tus hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian Ferner, junto con sus familias".

Sobre Astrid de Noruega

Astrid sirvió al país a través de innumerables viajes y funciones representativas. Representó al rey y al príncipe heredero, sola o acompañándolos, en las principales celebraciones por todo el país. Durante las visitas de Estado y otros eventos oficiales, fue la anfitriona de las cenas en el Palacio y en Skaugum desde que asumió el cargo de primera dama de Noruega a los 22 años, en 1954.

Cuando el entonces príncipe heredero Harald contrajo matrimonio en 1968, la princesa heredera Sonja asumió el papel de primera dama de Noruega, pero la princesa Astrid continuó representando a Noruega y a la Casa Real en diversos eventos a lo largo de su vida.

En noviembre de 1960 se anunció su compromiso con Johan Martin Ferner. La boda tuvo lugar en la iglesia de Asker el 12 de enero de 1961. El rey Olav decidió que la hija sería titulada a partir de entonces Princesa Astrid, Sra. Ferner. En julio de 1962 nació Cathrine, su primera hija. Con el tiempo, tuvieron cinco hijos. Johan Martin Ferner falleció el 24 de enero de 2015.

Desde entonces, la princesa también presidió el Fondo Conmemorativo de la Princesa Heredera Märtha, que brinda apoyo a iniciativas sociales y humanitarias en organizaciones y asociaciones.