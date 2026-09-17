"Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor", ha señalado la modelo a través de sus redes sociales

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J Balvin y Valentina Ferrer han puesto punto final a una historia de amor tras casi una década juntos. Así lo ha confirmado la modelo argentina este pasado miércoles, 16 de septiembre, aseverando que ella y el cantante colombiano han decidido "tomar caminos separados" después de compartir gran parte de sus vidas, varios proyectos y un hijo en común.

La noticia llega después de varios días de rumores sobre un posible distanciamiento. La ausencia de fotografías y publicaciones y algunas publicaciones de Ferrer en redes sociales habían alimentado las especulaciones sobre una crisis que, al final, se ha confirmado.

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Sin embargo, la modelo ha querido marcar distancias con las diferentes versiones que han circulado y ha presentado la ruptura como una decisión tomada de mutuo acuerdo.

El comunicado de Valentina Ferrer sobre su ruptura

"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", ha escrito la influencer en sus historias de Instagram. La argentina ha añadido que se trata de "una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia" y ha dejado claro que, pese al final de su relación sentimental, ambos seguirán teniendo una prioridad común, su hijo Río.

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"Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor", ha señalado. Asimismo, la modelo también ha pedido comprensión y respeto ante el momento personal que están atravesando. J Balvin, por el momento, no ha realizado una declaración pública sobre la separación.

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Su historia de amor

La historia de J Balvin y Valentina Ferrer comenzó de una manera casi de película. Ambos se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de 'Sigo Extrañándote', una de las canciones incluidas en el álbum 'Energía' del artista colombiano.

Ferrer era la protagonista femenina del vídeo y daba vida al interés romántico de Balvin. Aquella relación delante de las cámaras terminó dando paso a una amistad y, después, a un romance.

Eso sí, el inicio de su noviazgo tardó en llegar. Cuando se conocieron, Ferrer tenía pareja y, en un primer momento, le dejó claro que únicamente podían ser amigos. Tal y como ha confesado el cantante en varias entrevistas, al final hicieron oficialmente su relación en 2018.

Durante los primeros meses trataron de mantener su romance alejado de los focos. No fue hasta 2019 cuando empezaron a aparecer juntos públicamente, coincidiendo en acontecimientos como los Grammy y la Semana de la Moda de París.

A diferencia de otras parejas de la industria musical, J Balvin y Valentina Ferrer siempre intentaron mantener una parte de su vida privada fuera de las redes sociales.

En 2021 llegó uno de los momentos más importantes de su historia. J Balvin y Ferrer anunciaron que iban a ser padres después de meses de rumores sobre el embarazo.

La pareja confirmó la noticia a través de una sesión de fotos para 'Vogue México', en la que Ferrer posaba embarazada. Para ambos, la llegada del bebé suponía un cambio radical en su vida personal.

El 27 de junio de 2021 nació Río Osorio Ferrer, su único hijo en común, en Nueva York. El nacimiento convirtió oficialmente a la pareja en padres, algo que recibieron con gran ilusión. De hecho, el año pasado el compositor llegó incluso a dedicar a su hijo una canción titulada 'Río'.

Pese a los años de relación y a haber formado una familia, J Balvin y Valentina Ferrer nunca llegaron a casarse.