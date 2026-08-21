La intérprete falleció el pasado 16 de agosto a los 36 años en un apartamento del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur

Novedades sobre la muerte de Hayden Panettiere: su exnovio, condenado por violencia doméstica, estaba en el lugar donde ella perdió la vida

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La muerte de Hayden Panettiere sigue rodeada de incógnitas y, escasos días después del fallecimiento de la actriz, Brian Hickerson ha roto su silencio.

El exnovio de la intérprete de 'Heroes' y 'Nashville' no lo ha hecho personalmente, sino a través de su abogado, Sloan Ellis, que ha trasladado al portal 'TMZ' un breve comunicado mientras las autoridades continúan tratando de esclarecer qué ocurrió.

"La muerte de Hayden sigue bajo investigación", comienza el mensaje, en el que considera importante "permitir que esa investigación siga su curso", en referencia a las pesquisas policiales abiertas tras el deceso de la actriz.

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El representante legal de Hickerson ha recordado además que, según ha informado públicamente la Policía, hasta el momento no se han encontrado indicios de que se trate de una muerte provocada por otra persona. "La Policía confirmó que no había indicios de delito", señala la misiva, antes de pedir respeto tanto para los allegados de Hayden como para el proceso de investigación.

"Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento", sentencia el letrado.

La muerte de Hayden Panettiere

Hayden Panettiere perdió la vida el pasado 16 de agosto a los 36 años en un apartamento del complejo Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur, donde se encontraba temporalmente.

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Los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de una mujer inconsciente y en parada cardiaca y, cuando llegaron al inmueble, los sanitarios estaban tratando de reanimarla. Finalmente, fue declarada muerta alrededor de las 14:30 horas.

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Los primeros datos conocidos apuntaron a una posible sobredosis después de que en la llamada de emergencia se informara de un posible caso de este tipo y se localizara Narcan en el lugar. Sin embargo, la causa oficial de la muerte todavía no se ha determinado. La autopsia no encontró signos de traumatismo que explicasen el fallecimiento y los resultados toxicológicos siguen pendientes.

Las autoridades han insistido, por ahora, en que la investigación preliminar no ha encontrado indicios de violencia externa o circunstancias sospechosas. Eso no significa que el caso esté cerrado: las pesquisas continúan y será necesario esperar a los resultados definitivos para conocer la causa oficial de la muerte.

Brian Hickerson y su hermano estaban en el apartamento

Uno de los elementos que más preguntas ha generado es la presencia de Brian Hickerson en el lugar. Según el informe policial, parcialmente censurado, y obtenido por medios estadounidenses, Hickerson y su hermano Zach estaban en el apartamento donde Hayden perdió la vida. Ambos participaron en la llamada a emergencias.

El documento policial aporta algunos detalles sobre los momentos previos a la muerte. Cuando los agentes llegaron, los servicios de emergencias estaban practicando maniobras de reanimación a Hayden. El agente Matthew Bryan señaló que la actriz no presentaba aparentemente ninguna causa física evidente que explicara por qué estaba inconsciente y que los sanitarios estuvieron intentando salvarle la vida durante un periodo prolongado antes de certificar su fallecimiento.

El comportamiento de los dos hermanos también ha quedado reflejado en el informe. Según el agente, Zach estaba "muy afectado" mientras los sanitarios intentaban reanimar a Hayden, mientras que Brian "no mostró una reacción emocional" hasta que los servicios médicos certificaron oficialmente la muerte de la actriz.

El informe subraya además que Brian mostró a los agentes una "bolsa con medicamentos" que Hayden estaba tomando. Los nombres de esos medicamentos aparecen censurados en la documentación policial.

Asimismo, un responsable del complejo habría informado a los investigadores de la existencia de imágenes de videovigilancia en las que se veía a Hayden y a los hermanos Hickerson entrando y saliendo del inmueble.

La turbulenta relación de Hayden Panettiere y Brian Hickerson

La presencia de Hickerson en los últimos momentos de Hayden ha resultado llamativa por la historia que ambos compartieron. La actriz mantuvo con él una relación intermitente y tremendamente turbulenta desde 2018.

Hickerson fue detenido en varias ocasiones por incidentes relacionados con Panettiere y en 2021 fue condenado por delitos de violencia doméstica contra ella. Cumplió una pena de prisión y después tuvo que cumpliar una orden de alejamiento.

Pese a todo, la relación entre ambos se reanudó de manera intermitente años después. Según los últimos datos publicados, Hayden y Brian habían viajado juntos desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur el pasado sábado, apenas un día antes de la muerte de la actriz.