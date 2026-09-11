Celia Molina 11 SEP 2026 - 13:12h.

La atleta e influencer fue seleccionada por la Federación Española de Atletismo para competir en la prueba de 100 km de A Coruña

Verdeliss se defiende de las críticas por correr sus maratones maquillada: “Nunca dejará de sorprenderme”

Compartir







Quedan muy pocos días para que comience el Mundial de Atletismo de los 100 kilómetros, en el que Verdeliss participará como parte de la Selección Española. La influencer, que pasó de ser conocida por su vida familiar a convertirse en una de las atletas más aplaudidas de nuestro país, anunció a principio de verano que competirá en este torneo, considerado como la máxima competición internacional de atletismo de ultrafondo en ruta.

El grupo femenino estará liderado por Gemma Arenas, una de las grandes referencias españoles en el trail running y vigente Campeona de España. Junto a ella estarán María Romero, Carmen María Pérez y la propia Verdeliss. El equipo masculino, por su parte, lo formarán cinco hombres: Antonio Jesús Aguilar, Marco Álvarez, Carlos Gazapo, Jesús Rafael González y Félix Pont. Ellos defenderán el título del subcampeonato mundial logrado en Bangalore en 2024 frente a un total de 600 atletas.

De cara al 20 de septiembre, y del viaje que Verdeliss emprenderá hacia la localidad coruñesa de Ames, la influencer ha recibido un enorme paquete con la equipación oficial, con muchas más prendas de las que esperaba.

"Tenemos que ir todo el rato con la equipación"

Estefi ha grabado su unboxing para enseñar todas las prendas deportivas que le han enviado desde la Federación. Ella pensaba que "solo le iban a mandar el típico top" y "el dorsal naranja que siempre vemos en la televisión" pero, lo cierto es que, además de una gran maleta para que pueda llevárselo todo, la caja que le han mandado estaba llena de ropa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para que no le falte de nada, la Federación le ha regalado todo tipo de camisetas, pantalones, cortos y largos, mallas, un abrigo y un par de zapatillas pues, como curiosidad, Verdeliss ha aclarado que aún cuando no estén competiendo, como "el fin de semana", los atletas tiene que ir vestidos con la equipación oficial.

La influencer ha asegurado que estaba "como loca" por verlo, consciente de que ya queda muy poco para la gran prueba de 100 kilómetros. Esta competición llega más de un año después de que, como corredora, Estefanía completara el reto 777, en el que cruzó la meta de los 7 maratones que se desarrollaron en 7 continentes y en el mínimo plazo de 7 días. La vasca quedó primera en todos los maratones, menos el último, en el que el cansancio, los yet lags y los cambios de temperatura hicieron mella en ella.