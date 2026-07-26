Equipo Outdoor 26 JUL 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha instalado una piscina en el jardín de su casa de Pamplona, el paso que más tiempo llevaba posponiendo por miedo a tenerla con ocho hijos

Verdeliss se sincera sobre cómo es su relación con su hija de 16 años tras su viaje juntas a Londres

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Verdeliss tiene piscina en el jardín de su casa de Pamplona. La exconcursante de 'GH VIP' lleva años transformando su hogar navarro para adaptarlo a una familia con ocho hijos: el cobertizo del jardín, la zona de juegos, el salón, que enseñó renovado el pasado marzo. Este verano ha llegado la piscina. "Ya no imagino mi jardín sin chapoteos", ha escrito. La creadora de contenido acumula 1,6 millones de seguidores en Instagram a los que lleva años mostrando su vida familiar y sus retos deportivos.

La influencer navarra ha explicado que la piscina, a pesar de su tamaño, es facilísima de montar y viene con un pack de depuradora, clorador salino y robot limpiafondos. La madre de ocho hijos ha ido adaptando su jardín temporada a temporada, con zona de juegos y cobertizo ya instalados, para que sus hijos puedan disfrutarlo. El jardín navarro lleva temporadas siendo su proyecto más personal, que construye en paralelo con sus retos deportivos: en junio corrió una maratón en altamar a bordo de un crucero. Este verano, el jardín de Verdeliss tiene también su rincón de agua.

Con ocho niños de edades muy distintas en casa, la navarra llevaba tiempo sin decidirse a instalar una piscina. Le daba miedo: el agua y los niños pequeños es una combinación que pide atención constante, y con hijos desde Irati, de 16 años, la mayor, hasta Deva, la más pequeña, el riesgo siempre estaba sobre la mesa. Ella misma lo reconoce: era "un tanto reticente". Este verano dijo que sí, y en los pocos días de verano que lleva con la piscina ya no se la imagina sin ella.

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Verdeliss lleva una temporada especialmente intensa fuera de casa. En febrero logró su mejor marca personal en la Maratón de Sevilla y completó un reto de 24 horas corriendo sin parar en una cinta. En junio batió el récord de la Race to the King en el Reino Unido y quedó como la tercera mejor marca de la historia de la prueba, la primera vez que la disputaba.

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Además, la federación española de atletismo la ha seleccionado para representar a España en el Mundial de Atletismo de 100 kilómetros. Lleva más de 70 maratones completados, con entrenamiento y familia, siempre en paralelo. Pero este julio, lo que más llena su jardín de Pamplona son los chapoteos de sus ocho hijos.