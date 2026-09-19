La familia ha confirmado la triste noticia de su fallecimiento a través de un comunicado oficial

Sus seres queridos han mantenido la causa del fallecimiento bajo estricta confidencialidad

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Duncan Sheik, el cantante y compositor estadounidense, ha muerto a los 56 años en un hospital de Nueva York. El artista fue trasladado de urgencia en estado crítico el pasado miércoles 16 de septiembre y permanecía bajo atención médica tras sufrir complicaciones de salud, según informa 'Hola!'.

La familia de Duncan publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para explicar la delicada situación que estaban viviendo. En este escrito relataron que el cantante estaba en estado crítico pero estable, aunque no revelaron más datos sobre su estado de salud.

"Nos gustaría compartir una actualización con los fans de Duncan y con el público. Duncan está recibiendo actualmente atención médica y permanece en estado crítico, pero estable. Por respeto a Duncan y a nuestra familia, no compartiremos más detalles médicos en este momento. Pedimos amablemente privacidad durante este momento increíblemente difícil y proporcionaremos actualizaciones cuando sea apropiado. Gracias por el cariño y el apoyo constantes".

"El mundo ha perdido un talento único", dice la familia en el comunicado

La familia ha confirmado ahora la triste noticia de su fallecimiento a través de un comunicado oficial junto a una imagen del artista: "Es con profunda tristeza que confirmamos el fallecimiento de Duncan Sheik. El mundo ha perdido un talento único y una voz profundamente influyente en la música y el teatro. Desde su éxito nominado a un Grammy, “Barely Breathing”, hasta su revolucionario trabajo, ganador de un Tony y un Grammy, en Spring Awakening, el arte de Duncan tocó innumerables vidas y deja una huella imborrable en el panorama cultural. Duncan fue padre, esposo, hijo, hermano y amigo. Será recordado por la sensibilidad, el ingenio, la inteligencia y la profundidad de espíritu que aportó a su trabajo y a la vida de quienes tuvieron la dicha de conocerlo y quererlo. Estamos profundamente agradecidos por la enorme muestra de cariño de sus fans, amigos, colaboradores y de toda la comunidad artística. Su música y su legado creativo seguirán inspirando a generaciones venideras. Duncan falleció anoche, rodeado de amor".

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Su familia ha mantenido la causa del fallecimiento bajo estricta confidencialidad y solo han informado que el cantante estaba sufriendo "complicaciones médicas".

El cantante estuvo ingresado en el hospital a finales de agosto

El cantante estuvo compartiendo selfies en sus redes sociales a finales de agosto de 2026 comentando que estaba en el hospital por un ingreso "aburrido" y que prefería estar en casa haciendo lo que más le gustaba. "Preferiría estar en casa haciendo música. Pero un poco de reflexión no es tan malo... Las estancias aburridas en el hospital tienen sus beneficios (fuera de lo obvio)", aseguró.

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Hace una semana, publicó otra imagen en el hospital con otro texto: "Perdón por los selfies, pero sigo aburrido en el hospital. ¿Te gustan las revistas (buenas)?". En el mensaje hacía referencia a un ingreso que llegó a durar dos días y medio: "Salgo de aquí en 60 horas".

No constaba que el artista sufriese una enfermedad crónica grave hasta ese momento, por lo que su fallecimiento ha pillado desprevenidos a sus seguidores. El cantante deja a una hija de ocho años, fruto de su relación con Nora Ariffin.