Omar Sánchez y Anabel Pantoja se conocieron en un discoteca y él se quedo enamorado de ella al instante

La pareja se divorció a los cuatro meses de casados

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La relación entre Omar Sánchez, concursante de 'Supervivientes All Stars', y Anabel Pantoja comenzó casi por casualidad y terminó convirtiéndose en una de las historias sentimentales más seguidas del universo televisivo. Se conocieron a comienzos de 2018, cuando la sobrina de Isabel Pantoja viajó a Gran Canaria, y pusieron fin a su relación a principios de 2022 después de casi cuatro años juntos. Entre ambas fechas hubo una relación a distancia, una mudanza por amor, un confinamiento compartido, una pedida de mano, el paso de Omar por ‘Supervivientes’ y una esperada boda que, contra todo pronóstico, terminó cuatro meses después en separación.

Cuando sus caminos se cruzaron, el empresario llevaba una vida muy vinculada al mar y a los deportes acuáticos en Canarias, lejos del foco mediático que acompañaba a Anabel. Ella, en cambio, era ya uno de los rostros habituales de Telecinco. Dos mundos aparentemente distintos que terminaron encajando durante años.

Su historia avanzó, además, a gran velocidad. De los primeros mensajes de Instagram pasaron a los continuos viajes entre la Península y Canarias; de ahí, a compartir casa en Pozo Izquierdo. Cuando parecía que habían encontrado definitivamente su lugar, llegó la boda. Sin embargo, aquel “sí, quiero” celebrado en La Graciosa el 1 de octubre de 2021 no fue el comienzo de una nueva etapa, sino prácticamente el último capítulo de su historia. ¡Así fue la historia de amor de Omar Sánchez y Anabel Pantoja!

Los comienzos de su relación

El comienzo de la relación de Omar Sánchez y Anabel Pantoja fue con un encuentro fortuito durante una noche de fiesta en Gran Canaria. Anabel había viajado a las islas para acompañar a su tía Isabel Pantoja, que ofrecía un concierto en Las Palmas. Después de la actuación, parte del equipo salió a una discoteca. Omar se encontraba en el mismo local y fue allí donde la vio por primera vez. La curiosidad es que el flechazo no fue exactamente recíproco, mientras él se fijó inmediatamente en ella, Anabel reconocería después que aquella noche ni siquiera había reparado en el canario.

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Omar decidió no dejarlo ahí. Al día siguiente la buscó en Instagram y le envió un mensaje privado. Anabel terminó encontrándolo entre todos los mensajes que recibía y aquel desconocido surfero consiguió llamar su atención. Así comenzó una relación prácticamente virtual. Finalmente, fue él quien viajó hasta Sevilla. Una lesión que le obligaba a guardar reposo durante varios días se convirtió en la excusa perfecta para dar el paso y comprobar si la conexión que habían creado a través de las redes funcionaba también cara a cara.

Una nueva vida juntos en Canarias

El gran cambio llegó a finales de 2019. Anabel Pantoja tomó una de las decisiones más importantes de su relación con Omar Sánchez, dejar Sevilla e instalarse de manera estable en Gran Canaria. La pareja estableció su hogar en Pozo Izquierdo, una localidad especialmente vinculada al mundo del windsurf y a la vida profesional de Omar. Pocos meses después de iniciar esa nueva etapa llegó una prueba que ninguno podía haber imaginado. El confinamiento de 2020 obligó a la pareja a pasar prácticamente todo el tiempo junta bajo el mismo techo.

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En medio de aquel periodo llegó también la decisión de casarse. Omar sorprendió a Anabel durante una sesión fotográfica en Canarias poniéndose de rodillas para pedirle matrimonio. Los planes para convertirse en marido y mujer ya estaban en marcha, aunque la pandemia obligó a modificar y retrasar sus previsiones. El enlace tendría que esperar.

El paso de Omar Sánchez por 'Supervivientes' y su esperada boda

Hasta entonces, el canario había sido conocido fundamentalmente como la pareja de Anabel Pantoja. 'Supervivientes 2021' cambió esa situación. El canario se convirtió en concursante del reality y pasó a tener protagonismo propio frente a las cámaras. La aventura obligaba a la pareja a enfrentarse de nuevo a la distancia. Pero, a diferencia de lo que sucede con otras relaciones dentro del concurso, su noviazgo parecía mantenerse fuerte. Omar hablaba frecuentemente de Anabel, recordaba cómo se habían conocido y no escondía las ganas que tenía de volver a verla.

El programa terminó concediéndoles un esperado reencuentro en Honduras. Anabel viajó hasta los Cayos Cochinos y la pareja protagonizó un apasionado encuentro en la playa que confirmó que, al menos en aquel momento, sus planes de futuro seguían intactos. Tras el regreso de Omar a España, llegó la cuenta atrás para el 'sí, quiero'. La boda se celebró finalmente el 1 de octubre de 2021 en La Graciosa. La pareja eligió la playa de La Francesa para celebrar una ceremonia que llevaba mucho tiempo preparando y que reunió a familiares y amigos.

El final después de cuatro años juntos

Solo unos meses después de su boda comenzaron a aparecer informaciones sobre una crisis entre la pareja. Lo que inicialmente podía parecer otro momento complicado terminó convirtiéndose en una separación definitiva.

Anabel confirmó públicamente la ruptura a comienzos de 2022. La decisión había partido de ella y reconoció que sus sentimientos habían cambiado. También terminaría realizando una confesión especialmente significativa: había llegado a la boda sin sentirse completamente convencida de la relación, explicando posteriormente que se había casado estando “al 60 %”.

La ruptura llegaba aproximadamente cuatro meses después de su boda. La pareja que había comenzado hablando a través de Instagram y había construido un hogar frente al mar en Pozo Izquierdo tomaba caminos separados.