Críticas a Omar Sánchez tras confirmar que está de nuevo enamorado: "No me da buena espina"
El exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado públicamente que vuelve a estar enamorado: así han sido las reacciones
Omar Sánchez está de nuevo enamorado: "No sé a dónde vamos, pero sé con quién quiero ir”
Omar Sánchez vuelve a estar enamorado. Él mismo ha hecho oficial la noticia tras publicar hace unos días un vídeo en el que aparece de la mano con una mujer y una declaración de intenciones. "No sé a dónde vamos, pero sé con quién quiero ir", escribía el exconcursante de 'Supervivientes', dejando claro que tiene el corazón ocupado. Sin embargo, su anuncio se ha visto de muchas maneras y también se ha encontrado de lleno con críticas.
El hecho de que no haya mostrado abiertamente a la joven, no ha gustado y más cuando han apuntado directamente a Guacimara, su ex, y Omar Sánchez ha reaccionado poniendo un corazón cuando le han preguntado directamente si se trataba de ella. También la joven canaria ha estado en La Graciosa y ha compartido vídeo entrenando con el windsurfista. "¿Por qué no hacerlo todo más natural? ¿Por qué tanto misterio?", se han preguntado algunos.
Y los hay más críticos. Después de que el exmarido de Anabel Pantoja hablase de su ruptura y desvelase el motivo real en 'En todas las salsas', este confesó el haberlo pasado mal y ahora dudan que esta oportunidad sea una buena idea. Así de directos se lo han expresado al ver el vídeo de su confirmación. "Segundas partes nunca fueron buenas", "sinceramente esa chica no me gusta, no me da buena espina", son los más pesimistas ante la noticia.
Para muchos usuarios, este nuevo capítulo sentimental llega demasiado pronto con los propósitos que se había marcado el canario y el tono de los comentarios ha sido especialmente duro, señalando que Omar parecer "haber entrado en un bucle". "Chacho, date tiempo hijo mío, ¿ya otra vez en pareja?", "ya estamos otra vez. Será lo que dure el telediario".
Desde su polémica ruptura con Marina Ruíz, Omar no había hecho pública ninguna relación. Con Guacimara parece que había recuperado la ilusión y se llevó un duro golpe cuando decidieron tomar caminos por separado. Por eso, algunos internautas han señalado que no muestre con naturalidad que es ella. "Otra vez. Madre mía, qué pesado a ver ahora el misterio", es lo que más le han reprochado.
Pero a pesar de estas puntualizaciones más mordaces que ha recibido, la mayor parte de sus seguidores se ha alegrado de que esté de nuevo ilusionado y que se haya lanzado a la piscina. "Los dos se merecen un amor así", "No importa cuántas veces hayas empezado. Cada intento es un aprendizaje que fortalece", son las palabras de ánimo con las que más se ha encontrado.