La cantante subió al escenario acompañada de varias famosas españolas, entre ellas Paula Echevarría y Lola Lolita

Los dardos de Shakira en su primera residencia en Madrid: "Todos me dicen 'con la cara que te fuiste y con la que volviste'"

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La artista colombiana Shakira ha dado su segundo concierto en el recinto Iberdrola Music, en su esperada residencia de 12 conciertos en Madrid dentro de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, el tour latino más taquillero de la historia según el Guinness y las cifras oficiales.

El multitudinario evento ha congregado a miles de seguidores que han transformado el distrito de Villaverde en la capital emocional del pop latino, introduciendo por primera vez en España el concepto internacional de residencia artística, la mayor de un artista en la historia de Europa, superando ampliamente el paso por España de la gira de Bad Bunny de este mismo año.

Las famosas que han acompañado a Shakira al inicio del concierto

La cantante subió al escenario acompañada de varias famosas españolas, entre ellas Paula Echevarría, su hija Daniella Bustamante y Lola Lolita.

"Ya me puedo morir en paz, te amo", compartía Lola Lolita en sus redes sociales después de haber podido disfrutar de esa experiencia única junto a la colombiana.

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Una residencia millonaria

Con estos dos primeros conciertos, Shakira da el pistoletazo de salida a una residencia que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Madrid. La cantante continuará ahora con una serie de actuaciones en la capital en las que seguirá desplegando sobre el escenario el espectáculo de 'Las mujeres ya no lloran World Tour'.

La docena de conciertos que Shakira ofrecerá en Madrid generarán un gasto directo asociado de entre 150 y 200 millones de euros (170 y 230 millones de dólares, aproximadamente) para la economía de la capital española, una cifra final que dependerá también de los asistentes que procedan de fuera y que encaja con el lema de la cantante: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".