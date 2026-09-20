Fiesta 20 SEP 2026 - 18:43h.

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Desde hace semanas, se viene hablando del motivo que habría distanciado a los hijos de Carmina Ordóñez: Francisco y Cayetano Rivera. Los hermanos intentan aparentar buena relación entre ellos, pero los rumores sobre su enemistad cobran, cada vez, más fuerza. Se ha hablado mucho de que la gestión por parte de Fran de la corrida de la Goyesca de Ronda (y apartar a su hermano de ella) fue el origen de todo, pero en 'Fiesta' damos un paso más allá.

El programa cuenta con una información bomba que vendría a arrojar luz sobre los motivos por los cuales Francisco y Cayetano Rivera iniciaron sus años de mala relación. El programa tiene una caja en plató y, en su interior, hay una información confidencial y de un contenido muy sensible para la familia Rivera. Lo curioso es que no se trata de algo intangible, como un sentimiento, sino que es algo tangible. Un objeto, concretamente.

El motivo que ha enemistado a Francisco y Cayetano Rivera

El interior de esta caja contiene "algo que marcó la relación de los hermanos hace ya veinte años", tal y como aseguran los colaboradores del programa. Ocurrió algo con este objeto audiovisual y, a raíz de esto, Francisco y Cayetano "rompieron definitivamente su relación". Destapamos la caja, desvelamos el misterio y zanjamos la polémica familiar. Hay que remontarse al año 2007, cuando Cayetano Rivera tuvo una idea para homenajear a su abuelo, Antonio Ordóñez.

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"Cayetano tenía una idea empresarial, audiovisual, que era hacer una especie de homenaje a su abuelo y todas sus corridas goyescas en la plaza de Ronda, que eran cincuenta hasta ese momento. Era un proyecto que comunicó a su hermano Francisco. A Francisco le parecía muy bien, juntos elaboraron cómo llevarlo a término y se quedó un poco paralizado...

... Lo que me cuentan es que hubo un día en el que Cayetano se despertó y vio que este proyecto había salido a la luz y que él no había participado en el mismo. Fue muy difícil para él. Es un DVD que se repartió con una revista, que se hizo con una productora. Es una cosa muy bonita, muy bien cuidado, pero Cayetano, finalmente, no participó", cuenta un colaborador.

La cuestión no sería económica, sino más bien emocional, pues Cayetano Rivera se habría sentido muy dolido con esta especie de traición por parte de su hermano Francisco: "Fue muy impactante para él, se llevó un gran disgusto. Cuando vio que este proyecto, que él había ideado, salió a la luz sin él, se quedó disgustado y afectado". Makoke, por su parte, niega esta información: "No se hizo a la espalda de nadie".

Por otro lado, Kike Calleja tiene otra información sobre el posible motivo de distanciamiento entre los hermanos: "Tenían una finca en común en Ronda y Cayetano quiso comprar la parte de Francisco. Francisco se niega hasta el punto de que, el otro día, cuando aparece Cayetano en Ronda, en la finca estaba Fran instalado allí y, como la tienen dividida por tiempos, se tuvo que ir Fran a un hotel".