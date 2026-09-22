Redacción Euskadi 22 SEP 2026 - 12:07h.

Tras más de dos meses ingresada en un hospital de Perth y tras experimentar algunos avances en su estado acaba de ser repatriada

La nueva vida de Valeria Arango tras su grave accidente de tráfico en Australia

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Valeria Arango Trujillo, la joven bilbaína que sufrió un grave accidente de tráfico en Australia ha pasado su primera noche ingresada en el Hospital vizcaíno de Cruces. Valeria permanecía hospitalizada en Australia desde el pasado 14 de julio, pero este lunes 21, tras recibir el visto bueno de las autoridades australianas, ha sido repatriada.

La joven de 22 años llegaba a Madrid en un vuelo a mediodía y desde la capital de España era trasladada en una ambulancia especializada hasta el centro hospitalario de Barakaldo, a donde llegaban a última hora de la tarde. La familia con apoyo del Gobierno vasco había solicitado una plaza en Cruces para continuar aquí con su proceso de recuperación.

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El traslado de Valeria a Euskadi, pone fin a dos meses de angustia para esta familia vizcaína que respira más aliviada con ella cerca de casa, aunque son conscientes de que a Valeria le queda un largo proceso de rehabilitación por delante.

El martes 14 de julio, la joven biotecnóloga de 22 años sufrió un accidente de tráfico cuando se dirigía a su trabajo en una granja. El siniestro le provocó un traumatismo cerebral severo que le provocó diversas lesiones en el tronco y en el cerebro.

De vuelta a casa

Ingresó en estado crítico en el Royal Perth Hospital, donde ha permanecido más de dos meses. Su familia viajó a Australia para poder acompañar a Valeria en un proceso de recuperación que la ha llevado en las últimas semanas a comenzar a comunicarse con palabras sueltas y respuestas sencillas, tras superar semanas en coma y en la UCI.

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Las pequeñas mejoras en su estado de salud han permitido que el sistema Catastrophic Injuries Support Scheme (CIS) haya autorizado finalmente el traslado y asumido los gastos derivados de su atención. De vuelta en casa, a Valeria le aguarda aun un largo proceso de recuperación en el que requerirá terapias especializadas