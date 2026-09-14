La actriz perdió la vida el pasado 16 de agosto a los 36 años. En el lugar de su muerte se encontraban Hickerson y su hermano

El exnovio de Hayden Panettiere, presente en el lugar donde la actriz perdió la vida, rompe su silencio: "Su muerte sigue bajo investigación"

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Brian Hickerson vuelve a estar en el centro de la polémica apenas unas semanas después de la muerte de Hayden Panettiere. El que fuera pareja de la actriz, fallecida el pasado 16 de agosto a los 36 años, protagonizó un altercado durante la noche del pasado sábado en un bar de Greenville, en Carolina del Sur, la misma ciudad en la que la intérprete fue encontrada sin vida. La intervención de la policía terminó con Hickerson esposado y retenido junto a otras personas.

Finalmente, las autoridades decidieron ponerle en libertad y no se presentaron cargos contra él por este incidente. Su hermano Zachary, que también se encontraba en el establecimiento, sí fue detenido por alteración del orden público.

Los detalles de lo ocurrido

Medios como 'TMZ' y 'Page Six' han informado que los hechos ocurrieron en el Wild Wing Café de Greenville alrededor de las 21:10 horas del pasado 12 de septiembre. La Policía de Greenville recibió un aviso por una supuesta agresión en el interior del restaurante y, cuando los agentes llegaron al lugar, localizaron a varias personas implicadas en una disputa. Entre ellas estaban Brian Hickerson y su hermano.

Según se ha conocido, Zachary se encontraba bajo los efectos del alcohol y comenzó a proferir insultos en público, motivo por el que fue trasladado al centro de detención del condado de Greenville acusado de conducta desordenada.

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Brian, por su parte, también fue esposado mientras los agentes trataban de controlar la situación, pero después quedó en libertad sin cargos.

Tal y como se ha observado en las imágenes grabadas durante el incidente y difundidas poco después muestran a Hickerson saliendo del establecimiento esposado y, en otro momento, sentado en la calle con las manos esposadas.

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En una de las grabaciones se le escucha hablar sobre la muerte de Hayden Panettiere y señalar directamente a la Policía de Greenville. "La policía filtró datos cuando murió mi novia", se le escucha decir en referencia a la información que, según él, habría trascendido tras el fallecimiento de la actriz.

Otro vídeo obtenido por 'TMZ' muestra además el momento en el que Hickerson habría arrojado un taburete durante la disputa antes de ser sacado del local.

La muerte de Panettiere

La polémica no ha pasado desapercibida porque los hermanos Hickerson estuvieron presentes cuando Hayden Panettiere fue encontrada sin vida el pasado 16 de agosto en un apartamento de Greenville.

La actriz, conocida por sus papeles en 'Héroes' y 'Nashville', fue hallada en parada cardíaca y los servicios de emergencia no pudieron salvar su vida.

La investigación sobre su muerte continúa abierta. La autopsia no habría encontrado signos de traumatismo y, por el momento, las autoridades están pendientes de los resultados toxicológicos para determinar oficialmente la causa del fallecimiento. La posible implicación de sustancias también está siendo investigada y la Agencia Antidroga estadounidense, la DEA, ha intervenido en las pesquisas.

Hace escasos días, Brian Hickerson fue interrogado por la DEA en el marco de esta investigación. Sin embargo, hasta ahora no ha sido identificado como sospechoso de la muerte de Panettiere ni se le ha acusado de ningún delito relacionado con su fallecimiento. Su abogado ha insistido en la necesidad de permitir que las autoridades continúen con la investigación.

La presencia de Hickerson en el lugar de la muerte de la actriz ha hecho que su nombre vuelva a aparecer de forma recurrente en las informaciones sobre el caso. Según los datos publicados sobre la intervención policial, su hermano Zachary también se encontraba allí. Zachary declaró que fue él quien llamó al 911 después de no conseguir contactar con ellos y que Brian trató de auxiliar a Hayden utilizando Narcan y practicándole maniobras de reanimación.

No obstante, estos extremos forman parte de los testimonios recogidos durante la investigación y la causa oficial de la muerte todavía no se ha establecido.

Su relación marcada por la violencia doméstica

La pareja comenzó su relación en 2018 y su romance estuvo marcado por numerosas rupturas y reconciliaciones que terminaron llevando al productor ante los tribunales.

Hickerson fue detenido en 2019 después de que Panettiere le denunciara por violencia doméstica. En febrero de 2020 volvió a ser arrestado después de otro incidente en el que la actriz sufrió lesiones. A raíz de varios casos, Hickerson terminó enfrentándose a cargos por este delito. Finalmente fue condenado a prisión.

La historia entre ambos, sin embargo, no terminó ahí. Pese a los episodios de violencia, Hickerson y Panettiere mantuvieron una relación intermitente y volvieron a ser vistos juntos después de sus rupturas.