Celia Molina Veracruz, 21 SEP 2026 - 11:48h.

La artista mexicana, de 58 años, se rompió la cadera mientras realizaba uno de sus rockeros bailes en su concierto de Veracruz

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Alejandra Guzmán es una famosa cantante, actriz y bailarina mexicana que, a sus 58 años, sigue siendo ampliamente reconocida en Latinoamérica y Estados Unidos como "La Reina del Rock" o la "Reina de Corazones". Este fin de semana, mientras estaba dando un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, en Veracruz, esta energética artista, que siempre acompaña su música con una rockera coreografía, se rompió la cadera en pleno directo, en presencia de todo el público.

Al realizar uno de los pasos, Alejandra se dio cuenta inmediatamente de que algo malo le había ocurrido, pues no podía moverse. Así, se vio obligada a parar la música (justo estaba cantando su tema 'Mala') y a pedir ayuda a sus bailarines porque no sabía exactamente cómo reaccionar:

"Perdónenme, pero se me zafó la cadera", le dijo al público antes de suspender el concierto, mientras era auxiliada por sus compañeros. "No sé qué hacer, creo que necesito un doctor. ¿Hay una ambulancia? Perdónenme, pero no me puedo levantar", añadió, mientras se apagaban las luces y era sacada del escenario para trasladarla al hospital.

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"Ya me han acomodado la cadera"

"Lamentamos mucho este accidente. A nadie le gustaría que pasen este tipo de cosas en una noche tan grande con la reina del rock en este escenario en Veracruz. Pero, lamentablemente, nos vemos obligados a suspender el concierto", informó personal del recinto.

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El concierto en Veracruz será reprogramado

Horas después, la propia Alejandra publicó un comunicado en las redes sociales en el que, aunque lamentaba haber tenido que bajarse del escenario porque estaba "prendida", anunciaba que ya se encontraba bien, pues los médicos ya le habían colocado la prótesis de titanio que se le había salido (y que tiene en ambas caderas):

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"Queridos amigos de Veracruz. Antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente. Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien. Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda fuerza rockera en este gran lugar. Los quiero", informó.

Más tarde, publicó un divertido vídeo en el que la artista aparece acompañada por varias enfermeras y bromeó sobre el accidente al modificar la letra de 'Cuidado con el corazón': Después añadió: “Lo siento, Veracruz”, y aseguró que la presentación será reagendada próximamente, cuando se encuentre de nuevo en buenas condiciones físicas, pues hay que recordar que Alejandra ya ha pasado por distintos procedimientos relacionados con la columna, la cadera y la espalda.