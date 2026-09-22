Claudia Barraso 22 SEP 2026 - 20:29h.

El exnovio de la víctima reconoció haberla metido en una maleta tras asesinarla, pero hasta ahora no había sido acusado

Encuentran muerta a Stefanie Pieper, una influencer austriaca de 31 años que llevaba una semana desaparecida

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El exnovio de la influencer Stefanie Pieper ha sido acusado de haber asesinado a la joven. La austriaca de 31 años fue encontrada muerta en un bosque de Eslovenia después de estar desaparecida desde hace una semana.

El cadáver de Pieper, señaló el diario austriaco 'Kronen Zeitung', fue descubierto después de que su exnovio, también de 31 años, confesara haber sido el responsable de su fallecimiento. El hombre reconoció haberla estrangulado, para posteriormente esconderla en el interior de una maleta y abandonarla en el citado paraje natural.

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Sin embargo, no ha sido hasta el 21 de septiembre que la Fiscalía de Graz presentó cargos de asesinato contra el exnovio, acusándole de haber matado a la influencer, según ha revelado el medio ‘Bild’. Stefanie, que era muy conocida en Internet por sus contenidos relacionados con el mundo de la belleza y el maquillaje profesional, había desaparecido el domingo 23 de noviembre.

Así ocurrieron los hechos

Las autoridades policiales de Estiria, uno de los nueve estados federados que integran la República de Austria, aseguraron que la víctima había regresado a su vivienda tras disfrutar de una fiesta navideña, se bajó de un taxi junto a una amiga y llegó a su apartamento. Fue ahí cuando se perdió su rastro por completo. Los familiares dieron la voz de alarma después de que la influencer no se presentase a una sesión fotográfica que estaba organizada para ese mismo día. Además, tampoco respondía a los mensajes ni a las llamadas telefónicas, lo cual no era algo habitual.

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Horas más tarde, los agentes encontraron a su perro solo en el domicilio y confirmaron que su móvil se encontraba apagado, según apuntó el medio de comunicación austriaco 'Kurier', añadiendo que la desaparecida habría informado por WhatsApp a otra amiga que había "llegado bien a casa" y que "sacó a pasear a su mascota".