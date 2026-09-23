El modelo Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, prometió a sus seguidores volver con más fuerza en una de sus últimas publicaciones compartidas antes de morir en un centro de rehabilitación

El lujoso centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: con cine y comidas elaboradas por chefs

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El domingo 20 de septiembre, Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, fallecía a los 27 años en un centro de rehabilitación en Los Ángeles. Según van pasando los días y la investigación avanza se van conociendo más detalles sobre el fallecimiento del modelo que se había convertido en un referente para los más jóvenes al hablar abiertamente en sus redes sociales de sus problemas de salud mental y del consumo de drogas.

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En una de sus últimas reflexiones publicadas en noviembre de 2025, el hijo de Cindy Crawford comunicaba a sus seguidores que se había tomado un tiempo de desconexión, pero prometía que volvería con más fuerza que nunca tras su recuperación: "Ha pasado un tiempo desde la última vez que publiqué. Tuve que alejarme y cuidar de mi propia salud mental durante un tiempo. Pero volveré pronto, más fuerte, más lúcido y más intencional que nunca".

La última reflexión de Presley Gerber

Además, el joven de 27 años desvela qué intención tenía y qué buscaba con cada publicación con la que compartía sus reflexiones y se abría en canal con sus seguidores. "Cuando empecé los posts de 'salud mental de los lunes', el objetivo era provocar conversaciones reales sobre las cosas que la mayoría de la gente oculta. Ha sido increíble ver hasta dónde se ha extendido ese mensaje y a cuántas personas ha ayudado", agradecía el hijo de la supermodelo.

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Por último, Presley Gerber reconocía el orgullo que le causaba ver el movimiento que había originado con sus post en los que destacaba y recalcaba la importancia del cuidado de salud mental: "Me enorgullece que algo que yo creé haya inspirado a otros e iniciado un movimiento más grande en torno a la apertura y la sanación".

Su lucha por la salud mental

En los últimos años, Gerber había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y el consumo de drogas. En 2023, durante su participación en el pódcast 'Studio 22', habló sobre el uso de sus plataformas para concienciar sobre la salud mental, describiendo este tema como "una parte muy importante de mi vida".

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Impulsó su propia iniciativa, 'Mental Health Mondays' (Lunes de Salud Mental), y colaboró con organizaciones no gubernamentales, incluida 'A Sense of Home' —una organización benéfica de Los Ángeles dedicada a ayudar a personas sin hogar—, según informó DNA Model Management.

El pasado mes de diciembre, Gerber publicó un video en Instagram en el que hablaba sobre los medicamentos que consumía, incluidos antidepresivos y Xanax para los ataques de pánico. "Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversas formas últimamente", dijo en el video, que posteriormente fue eliminado. "No es una excusa, pero es la razón por la que me encuentro en esta situación ahora", explica CNN. A principios de este mes, Kaia también habló sobre los problemas de adicción de su hermano en el artículo de portada de la revista 'Vogue' en su edición de Estados Unidos. "Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel", dijo.

La muerte del modelo en un centro de desintoxicación

La oficina del forense del condado de Los Ángeles informó que Gerber murió el domingo mientras se encontraba ingresado en su centro de rehabilitación aunque no especificó las causas de la muerte a falta de conocer el resultado de la autopsia.

El representante de Crawford confirmó la noticia y declaró a la 'CNN' que la familia pedía "privacidad durante este momento tan difícil y doloroso".

La trayectoria de Presley Gerber

Nacido en California en 1999, Gerber era uno de los dos hijos que Crawford tuvo con el empresario Rande Gerber y, al igual que su hermana, Kaia Gerber, se inició en el mundo del modelaje a una edad temprana ya que debutó en la pasarela para la firma italiana Moschino con tan solo 16 años.

También desfiló para marcas como Burberry, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta, así como para las firmas estadounidenses Tommy Hilfiger y Ralph Lauren y participó en campañas publicitarias para Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega mientras aparecía en revistas como 'GQ Style' y 'The New York Times Style Magazine', recuerda la 'CNN'.