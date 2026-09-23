El hijo de Cindy Crawford perdió la vida el pasado 20 de septiembre a los 27 años. Las autoridades señalan una sobredosis como la posible causa de su muerte

Qué es la ibogaína, la polémica droga psicodélica a la que recurrió Presley Gerber para tratar sus adicciones antes de morir

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La investigación sobre la muerte de Presley Gerber continúa abierta y cada día aparecen nuevos detalles sobre las últimas horas de vida del hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber. El último apunta directamente a su relación con las drogas.

Según publica 'TMZ', su médico le estaba proporcionando ketamina pese a conocer los problemas que el joven había tenido previamente con esta sustancia y sus antecedentes de adicción.

Fuentes que mantenían contacto habitual con Presley y que, de acuerdo al medio estadounidense, tienen conocimiento directo de la situación han aseverado que el especialista le administraba esta sustancia aun sabiendo que había tenido dificultades con la droga.

De hecho, el portal ha señalado que la ketamina era una de las drogas que más habían supuesto un problema para el modelo. "Sus amigos cercanos están enfadados porque el médico le recetara esa sustancia, y creen que el médico debería ser procesado", indica. Cabe recordar que el actor Matthew Perry murió a causa de la ketamina, droga que también le recetó su médico.

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A pesar de ello, todavía se desconoce qué sustancias había en el organismo de Gerber cuando murió. A falta de la autopsia, todo apunta a que la principal hipótesis de su deceso, que tuvo lugar el pasado 20 de septiembre, habría sido una sobredosis y un paro cardiaco.

Pero sin duda resulta llamativo porque la muerte de Presley está siendo investigada como una posible sobredosis, tal y como confirmó el Departamento de Policía de Santa Mónica. Mientras tanto, el forense del condado de Los Ángeles mantiene todavía pendiente la determinación oficial de la causa y la manera de la muerte.

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Murió pocas horas después de ingresar en un centro de rehabilitación

Presley Gerber murió el domingo, 20 de septiembre, a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, en California. Tal y como ha trascendido, el joven había ingresado en las instalaciones alrededor de las diez de la noche del sábado, apenas unas horas antes de su fallecimiento.

La mañana del domingo, alrededor de las 9:35 horas, los servicios de emergencia recibieron una llamada relacionada con una parada cardiaca. Otra alertaba de una posible sobredosis. Los equipos de emergencia acudieron al centro y Presley fue declarado muerto a las 9:45 horas.

Su historial con la adicción a las drogas

Los problemas de Gerber con las drogas no eran desconocidos. El hijo de Cindy Crawford había hablado públicamente durante años de sus dificultades con la salud mental, la depresión y las adicciones, y había pasado por diferentes procesos de rehabilitación desde que era adolescente.

De hecho, el pasado mes de marzo compartió en Instagram imágenes relacionadas con un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicoactiva que se ha investigado por su posible utilización en determinados tratamientos de las adicciones, aunque no está aprobada como tratamiento médico en Estados Unidos.

En aquella publicación, Presley reconocía que estaba "aterrorizado" ante el procedimiento y hablaba de lo difícil que le resultaba enfrentarse de nuevo a determinadas situaciones. Entre los mensajes que compartió entonces aparecían los mantras "quiérete a ti mismo" y "esta va a ser la última vez".