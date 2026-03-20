Rocío Molina 20 MAR 2026 - 10:03h.

La expretendienta de 'MyHyV' hace un valiente relato de cómo su trastorno le ha impedido vivir hasta encontrar apoyo en una terapia adecuada

El trastorno que sufre Susana Megan: qué es, síntomas y causas

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Susana Megan ha abierto su corazón para visibilizar una realidad que afecta a miles de personas y que a ella le ha limitado mucho su vida. La influencer, que se dio a conocer como pretendienta en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', sufre agorafobia y trastorno del pánico. Sin poder contener las lágrimas, la expareja de Manu Lombardo ha hecho un repaso de todo lo que ha pasado para llegar al punto en el que se encuentra ahora.

La creadora de contenido de 30 años ha admitido que este miedo irracional y desmedido que siente comenzó de manera puntual de pequeña, pero que hubo un momento en el que se descontroló por completo. "Mi mente explotó a lo grande", ha expresado en un vídeo en su perfil de Instagram en el que ha querido dejar plasmado su testimonio para ayudar a otras personas que puedan verse reflejadas en ella.

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Aunque siempre se la ve sonriendo y tiene el optimismo por bandera, la expretendienta de 'MyHyV' lucha diariamente tratando de superar los obstáculos insalvables con los que se encuentra de situaciones cotidianas. "Subir en ascensor, pasar por túneles, ir en AVE, o en el coche bajar forzosamente dos dedos de la ventanilla para no sentirme atrapada, ir a conciertos, no cerrar los pestillos de los baños, o entrar en un centro comercial y solo buscar la salida", son algunos de los ejemplos que ha enumerado.

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Barreras insalvables para ella y que le condicionan completamente el poder hacer planes junto a su pareja, familia y amigos. "Tenía miedo a hacer frente al miedo. Miedo a sentir la ansiedad. Miedo a ir al psicólogo. Es un problema real y hay que hablar de ello porque ese miedo te impide vivir", ha confesado en este vídeo donde se ha sincerado por completo y ha explicado en qué punto se encuentra ahora.

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El mensaje de apoyo de Manu Lombardo

Afortunadamente a lo que imaginaba, la influencer ha encontrado el apoyo psicológico que tanto necesitaba y, que en su caso, está especializado en fobias. A partir de estar con él y de ir trabajando distintos puntos, Susana Megan ha ido viendo los avances más importantes hasta el momento de su trastorno de pánico con agorafobia. "Sigo teniendo miedos, pero tengo las herramientas. Hay que dar pasos. Te cambia la vida. El subidón que te da cuando logras algo que veías imposible. Te motiva para ir a más", ha admitido totalmente emocionada.

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Y esa lección de fortaleza que ha demostrado al hablar abiertamente de su problema y de cómo lo está tratando de afrontar ha sido de lo más aplaudida por sus seguidores, aunque especialmente bonito ha sido el mensaje que Manu Lombardo le ha dedicado a la que fue su novia durante once años. A través de sus palabras le ha expresado lo orgulloso que se siente por todo lo que está consiguiendo y cómo está derribando todos los obstáculos.

"Feliz de ver cómo vas logrando todos esos pequeños pasos. Eres fuerte y siempre lo has sido. Esto no es más que otro obstáculo que vas a superar, a tu ritmo y en tu momento. Tú puedes, y no tenemos ninguna duda. Estamos muy orgullosos de ti. ¡Arriba Cabesa, siempre hacia adelante!", le ha escrito, demostrando que su amor sigue presente, aunque se separasen sus caminos.