Celia Molina 24 SEP 2026 - 11:57h.

La hija de Paula Echevarría y David Bustamante está encantada con su vida universitaria, que ahora combina con los eventos

Daniella, hija de Paula Echevarría y David Bustamante, acaba descalza en la alfombra roja de su primera gala en solitario

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Aunque su madre, la actriz Paula Echevarría, ha asegurado recientemente que su hija, Daniella Bustamante, no tiene intención de convertirse en influencer ni de ponerse delante de las cámaras, sino "detrás", la joven alimenta de forma continua sus redes sociales para conectar con sus fans.

Este curso, tras cumplir los 18 años en el mes de agosto, Daniella ha comenzado la carrera de Marketing en la universidad y, gracias a su cuenta de TikTok, sabemos cómo están siendo los primeros días de su nueva vida universitaria. Para llegar a clase a tiempo, se levanta todos los días a las seis de la mañana y coge el autobús, aunque en alguna ocasión la lleva en coche su padre, David Bustamante.

En varios de los vídeos que ha publicado en su muro, ella misma muestra cómo se preparara para ir a su campus privado de Madrid, mientras actualiza cómo se siente en esta nueva etapa de su vida adulta: "Solo hay una asignatura que no me ha gustado. La universidad es una pasada. Sé que la vida universitaria no es esto todo el rato, que hay que estudiar. Lo sé, no soy tonta. Pero, de momento, me encanta todo. Este viernes, se sale", declara Daniella, entusiasmada.

"Es una pasada, pero hay que estudiar"

También en su TikTok relató cómo fue ir a la universidad y acudir, por primera vez y en el mismo día, a un evento en solitario. Daniella posó, sin sus padres, en la alfombra roja de los Premios GEN 'H', en los que la revista 'Hola' reconoce el talento de las nuevas generaciones. Y, para esta noche tan importante, apostó por la moda española, luciendo un vestido de Miphai en color terracota oscuro, escote palabra de honor y capas de volantes de gasa.

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Lo que no sabíamos es que la joven se había estado probando varios modelitos en su casa hasta elegir ése, mientras su madre le planchaba el pelo para que estuviera perfecta en su primera aparición pública de forma individual.

Gracias a la agencia Gtres, sabemos que Daniella acabó la fiesta, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, como muchas otras mujeres: descalza. En unas fotografías posteriores a la entrega de los premios, pudimos ver a la hija de Bustamante sin las sandalias doradas que había elegido para completar su look, corriendo descalza por la alfombra roja que antes la había visto desfilar. Horas después, en la parada del autobús que la lleva a la universidad, ha contestado a los comentarios por este detalle, asegurando que estaba calzada y enseñando sus zapatillas deportivas.