Celia Molina Europa Press 17 SEP 2026 - 12:57h.

La influencer se ha mostrado también muy orgullosa de la entrada de Daniella en la universidad, como un "paso hacia ser adulto"

Las imágenes de Daniella Bustamante junto a Paula Echevarría saliendo de una clínica estética

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En agosto, pocos días después de la muerte de su abuelo, Luis Ángel Echevarría, Daniella Bustamante cumplió los 18 años. Su madre, Paula Echevarría, dejó a un lado su duelo para montarle gran fiesta sorpresa, de la que dejó constancia en las redes sociales. Ahora que ya puede publicar su rostro, la influencer se ha mostrado mucho más abierta a hablar de su hija mayor, con quien posa, trabaja y da entrevistas.

La mayoría de edad ha supuesto, por tanto, un importante cambio para la joven, que durante su infancia permaneció alejada de la exposición pública por decisión de sus padres. Ahora, además, ha comenzado la universidad (y su hermano pequeño, Miguel, el último curso de infantil) y está vinculada a una agencia de representación, dando forma poco a poco a su futuro profesional.

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En este contexto, la actriz se ha mostrado especialmente ilusionada al hablar de su hija y de la decisión que ha tomado respecto a sus estudios. "Muy bien, muy contenta, muy ilusionada", ha explicado, antes de reflexionar sobre lo que significa para Daniella comenzar esta nueva etapa: "Es el primer paso hacia el convertirte en adulto. Es el primer paso de una decisión propia tuya y donde ya te empiezas a sentir más independiente", ha declarado en Europa Press.

"Que encuentre a alguien que la quiera y la respete"

Además, Echevarría ha explicado que su hija siempre ha estado muy familiarizada con su profesión y con el mundo de la comunicación. Desde pequeña ha acompañado a su madre en campañas y trabajos y ha conocido de cerca el funcionamiento de las agencias de comunicación de algunas de sus amigas. Una experiencia que, según Paula, hizo que Daniella tuviera bastante claro hacia dónde quería encaminarse.

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Eso sí, ha querido matizar que las redes sociales y su incorporación a una agencia son, por ahora, un complemento a su formación. "En ningún momento yo creo que pretende estar delante. Ella es como más estar detrás", ha señalado, dejando claro que su hija está más interesada en la parte relacionada con la comunicación y el trabajo entre bastidores.

Y aunque ya es mayor de edad, su madre sigue pendiente de su vida sentimental. Por el momento, asegura que está tranquila y disfrutando de esta nueva etapa. "No tengo ni idea. Su pongo que, en algún momento, tendrá novio o novia. De momento está muy tranquila, está de disfrutar", ha comentado, antes de dejar claro qué desea para el futuro de su hija: "Solo espero que sea una buena persona" y que encuentre a alguien que "la quiera mucho y la respete mucho", ha concluido.

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Todo ello ocurre además en un momento especialmente sensible para toda la familia. Paula continúa retomando su actividad profesional después del fallecimiento de su padre, el pasado 30 de julio. La actriz ha vuelto al trabajo mientras afronta una pérdida que todavía tiene muy presente: "Estoy intentando volver al punto de partida, poco a poco. Mi trabajo me hace muy feliz porque me rodeo de gente que es como mi familia y hacemos piña", ha resaltado en su última entrevista.