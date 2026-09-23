Celia Molina 23 SEP 2026 - 12:01h.

La hija de Paula Echevarría y David Bustamante debutó, sin sus padres, en la entrega de premios 'GEN H' de la revista 'Hola'

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La prestigiosa revista 'Hola' ha celebrado ya su segunda edición de los Premios 'GEN H', en los que se reconoce el talento, en distintas categorías, de las nuevas generaciones. Entre sus múltiples invitados, desfiló por la alfombra roja - y por primera vez, sin el acompañamiento de sus padres - Daniella Bustamante, hija de la actriz Paula Echevarría y el cantante David Bustamante.

Daniella, que cumplió la mayoría de edad el pasado mes de agosto, en medio del duelo por la muerte de su abuelo, Luis Ángel, posó sola frente a las cámaras, en lo que ha sido su primera gran fiesta en solitario. La joven, que ha comenzado la universidad, apostó para este evento por la moda española, luciendo un vestido de Miphai en color terracota oscuro, escote palabra de honor y capas de volantes de gasa.

Daniella se quitó las sandalias doradas que llevaba

En todo momento, se mostró muy sonriente y confiada ante las cámaras si bien, según declaró su madre durante la promoción de su nueva serie, no tiene ningún interés de convertirse en influencer, sino de dedicarse a los marketing "desde atrás".

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"En ningún momento yo creo que pretende estar delante. Ella es como más estar detrás", señaló Paula, dejando claro que su hija está más interesada en la parte relacionada con la comunicación y el trabajo entre bastidores. También respondió si, a sus 18 años, la joven ya tiene pareja: "No tengo ni idea. Supongo que, en algún momento, tendrá novio o novia. De momento está muy tranquila, está de disfrutar. Solo espero que sea una buena persona y que la quiera mucho y la respete mucho", concluyó.

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Gracias a la agencia Gtres, sabemos que Daniella acabó la fiesta, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, como muchas otras mujeres: descalza. En unas fotografías posteriores a la entrega de los premios, pudimos ver a la hija de Bustamante sin las sandalias doradas que había elegido para completar su look, corriendo descalza por la alfombra roja que antes la había visto desfilar.

En cuanto a los ganadores de los premios, destacó la presencia de Inés García, influencer y novia de Lamine Yamal, que acaba de volver de la Semana de la Moda de Nueva York, a la que acudió sin el futbolista. Inés recogió el galardón New Generation Life Style y otros de los premiados fueron: Manuel Carrasco, Marta Díaz, Ana Peleteiro, Gabriel Guevara, Gara Arias, Oriol Cardona, Roro, Alba Díaz y Ana Cristina Portillo.

El momento más emotivo de la noche lo protagonizó Manuel Carrasco, tras ser galardonado con el premio Icono Intergeneracional. Un premio que le otorgó su mujer, Almudena Navalón, quien aseguró que "lo más bonito de tu camino no está solamente en todo lo que has conseguido, sino en la persona que has elegido ser mientras lo logras".