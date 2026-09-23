La actriz ha aseverado que ahora las jóvenes "admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G", referentes que, según ella, "no se meten en una talla 34 ni por asomo"

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Paula Echevarría se ha convertido en las últimas horas en el centro de la polémica en redes sociales tras sus declaraciones sobre los cánones de belleza.

La actriz, que se encuentra promocionando su nueva serie 'A la deriva', se ha sincerado con la periodista Lorena G. Maldonado en el pódcast 'Una hora con Lorena' sobre la presión estética, la extrema delgadez, los referentes de las nuevas generaciones y también sobre su propia relación con la alimentación y el ejercicio.

Pero sus palabras haciendo referencia a las influencers más jóvenes no han tardado en provocar una oleada de críticas en redes.

La conversación partía de una cuestión que lleva años formando parte del debate sobre la imagen femenina: el supuesto regreso de la extrema delgadez como canon de belleza, algo con el que Echevarría se ha mostrado en desacuerdo.

"No creo que esté de moda la extrema delgadez. Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales. Pero como animales, eh. La generación Z es más guay para eso, más que las millennials", ha afirmado.

Asimismo, Echevarría ha recordado que, mientras que ella creció con el referente de modelos como Kate Moss "que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza y esa extrema delgadez", ahora "hay otro tipo de cuerpos".

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"Las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G... son fuertes, además bailan, son poderosas, son cañones del Colorado, pero no se meten en una talla 34 ni por asomo", ha manifestado, añadiendo: "Viendo a quién admiran ellas ya te dice un poco cuáles son tus bellezas favoritas tanto de hombres como de mujeres".

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Estas palabras han pillado por sorpresa a numerosos usuarios de plataformas como TikTok, Instagram o Twitter, que no han tardado en reaccionar al respecto. "Es muy fuerte", "Y que viva el comer", "Qué daño hacemos con ciertos comentarios", "Pero cómo puede decir eso", "Qué barbaridad", "Que alguien me diga que esto es IA", se observa.

Algunas influencers también se han pronunciado sobre ello, entre otras Andrea Mengual, más conocida como Andreiflu, que ha recurrido al audio con las palabras de Echevarría para compartir un vídeo suyo comiendo junto al texto: "Y que viva la comida. Yo es que voy a cualquier evento en el que hay comida y tengo que probar todo". También otras como Marta Camín han reaccionado.

Las declaraciones sobre las influencers no han sido la única parte de la entrevista relacionada con la alimentación que ha llamado la atención. Echevarría también ha hablado de sus propios hábitos y de la importancia que tiene para ella poder disfrutar de determinados alimentos.

"Necesito comerme una bolsa de patatas fritas casi todos los días. Yo no entreno para competir en fitness, sino para poder comerme mi bolsa de patatas".