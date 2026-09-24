Redacción Uppers 24 SEP 2026 - 18:18h.

El cantante no contempla regresar a los escenarios ni grabar nuevos discos, pero mantiene una relación cercana con su legado y con la actividad musical

La emotiva confesión de Joan Manuel Serrat en su discurso al recoger el Premio de la Academia de la Música: "Me olvido de nombres y cosas"

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Casi cuatro años después de despedirse de los escenarios, Joan Manuel Serrat vive una etapa muy distinta a la que marcó durante décadas su trayectoria artística. A sus 82 años, el cantautor ha dejado atrás las giras, los ensayos y los compromisos profesionales para centrarse en una vida tranquila en la que la familia ocupa el lugar principal, especialmente sus nietos y bisnietos.

"Es la mejor jefatura que he tenido nunca"

En una entrevista en la revista Lecturas, Serrat reconoce que sus nietos son quienes organizan ahora su día a día. “Mis nietos son los que ahora marcan mi agenda y mis prioridades”, señala el artista, que disfruta de una faceta familiar que durante años resultó más difícil de compaginar con una carrera internacional. De hecho, resume este cambio confirmando que: “He pasado de ser el dueño de mi tiempo a estar a las órdenes de mis nietos, y es la mejor jefatura que he tenido nunca”.

La jubilación de los escenarios también le ha permitido recuperar algo que considera un auténtico lujo como es vivir sin horarios. Ya no necesita despertarse pendiente del reloj ni cumplir una agenda marcada por compromisos profesionales. Sus mañanas comienzan de forma sencilla, con un café solo, “negro y bien puesto”, y un ritual que mantiene intacto: “Desayuno con los periódicos. Me gusta el tacto del papel y ese rato de silencio antes de que el mundo se ponga a gritar”, explica.

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Lejos de una vida sedentaria, Serrat continúa manteniéndose activo. Pasea a diario, frecuenta su despacho para leer, escribir y ordenar documentos y recuerdos acumulados durante décadas, y sigue alimentando la curiosidad que siempre ha caracterizado su trayectoria. “No he dejado de ser curioso”, afirma.

La música, aunque ya no ocupa el centro de su vida profesional, sigue presente. El cantante no contempla regresar a los escenarios ni grabar nuevos discos, pero mantiene una relación cercana con su legado y con la actividad musical. Continúa organizando archivos y notas personales y acude como espectador a conciertos de compañeros y amigos.

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Esta etapa está además compartida con Candela Tiffón, su compañera de vida. Serrat no esconde la importancia que ha tenido en su equilibrio personal y familiar. “Candela ha sido fundamental para que yo no me volviera loco. Es la persona que me pone en mi sitio y la que ha hecho que esta familia sea lo que es”, asegura.