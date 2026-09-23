Lorena Romera 23 SEP 2026 - 13:31h.

El cortador de jamón ha dado detalles sobre los motivos de su ruptura con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Anita Williams rompe su silencio tras salir a la luz su ruptura con 'el jamonero'

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Después de confirmarse la ruptura sentimental, José Navarro se ha pronunciado sobre el motivo de su ruptura con Anita Williams. El 'jamonero' que se hiciera viral en medios y en redes sociales tras su trabajo en la boda de Marieta y Suso Álvarez ha emitido un comunicado para frenar las especulaciones que han surgido estas últimas horas y dejar claro el respeto y afecto que siente por la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', con la que ha asegura haber vivido "cosas muy bonitas".

Las alarmas saltaron cuando sus seguidores se percataron de que la pareja se había dejado de seguir en redes sociales. Sospechas que la catalana confirmaba con un tajante mensaje: "Igual que os expliqué en su día una cosa, os explicaré esto. Si no os lo he contado antes ha sido por falta de tiempo".

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Ahora ha sido el experto en jamón el que ha roto su silencio, publicando una historia para dar su versión de los hechos y salir en defensa de la que hasta ahora fuera su pareja: "Me están llegando muchos mensajes y quiero decir algo porque se están haciendo muchos comentarios sin saber realmente lo que ha pasado".

A pesar de que su relación ha terminado, el conocido como el 'jamonero' de los famosos solo guarda palabras de admiración para la joven: "Anita es una persona increíble, con un corazón enorme y con un entorno superbonito. Yo también sé la persona que soy y cómo hemos vivido todo esto. Hemos estado bien y hemos vivido cosas muy bonitas, pero una relación la conocen de verdad las dos personas que la viven... Por eso no me parece justo que se critique o se juzgue a Anita o a mí".

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Consciente del debate que se ha generado tras el final de su romance, José Navarro ha querido hacer un llamamiento a la calma, esclareciendo los motivos de la ruptura: "No ha pasado nada malo entre nosotros. Simplemente a veces las cosas no se dan como uno quisiera. Nos tenemos cariño, nos respetamos y yo solo deseo que a Anita le vaya todo bien, porque se lo merece".

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La historia de amor de Anita Williams y el 'jamonero'

La ya expareja se conocía de manera oficial en la boda de Marieta y Suso Álvarez, aunque ya se seguían en redes sociales. "En la fiesta, entre copa y copa, salí y le fui a buscar un platito", contaba la madre de Thiago en un vídeo donde explicaba cómo fue el flechazo. Cuando él se marchó de la boda, la escribió por Instagram. Al final, terminaron pasando la noche juntos, aunque no pasó nada.

"Estuvimos hablando hasta las siete de la mañana. Al día siguiente, como estaba tan a gusto con él, le ofrecí que viniese conmigo de acompañante a la boda de Almacor", contaba emocionada. A partir de ese momento, los detalles del 'jamonero' no dejaron de sucederse: comentarios en redes sociales, regalos a su casa... hasta ahora, que la pareja ha terminado su relación casi dos meses después de empezar su historia.