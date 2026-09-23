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Miri Pérez-Cabrero saca a la luz el divertido momento entre Alejandro Albalá y Anita Matamoros: "No puedo con esto"

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá
Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá en la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal. INSTAGRAM
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Miri Pérez-Cabrero ha sacado a la luz un momento entre Alejandro Albalá y Anita Matamoros. El instante en cuestión, que no dudó en grabar con la cámara de su teléfono móvil para guardarlo para la posteridad, ocurrió durante la celebración de la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal. "No puedo con esto", comenta la que fuera concursante de 'Supervivientes', también chef y actriz.

El divertido episodio tuvo lugar durante la fiesta posterior al enlace de la hija de Paz Padilla, un evento repleto de rostros conocidos donde Miri y Alejandro hicieron su aparición estelar como la pareja ya formalizada que son. Los enamorados, que confirmaron su relación a finales de julio su relación, atraviesa una fase muy dulce.

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Tanto es así, que cada vez se muestran más abiertos en redes sociales, compartiendo pequeños momentos de su día a día y haciendo partícipes a su comunidad de la gran complicidad que existe entre ellos. En esta ocasión, la catalana ha compartido la particular escena entre su chico y Anita Matamoros, una de sus mejores amigas.

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El vídeo de Anita Matamoros y Alejandro Albalá
El vídeo de Anita Matamoros y Alejandro Albalá. INSTAGRAM

En el vídeo en cuestión podemos ver a la hermana de Laura Matamoros sirviéndole un chupito directamente en la boca a Alejandro Albalá, quien se deja llevar por la euforia de la celebración. Al ver la secuencia, Miri no pudo contener la risa e inmortalizó el instante acompañándolo de una aclaración con mucho humor: "No puedo con esto (el pobre en verdad casi nunca bebe y Anita casi lo ahoga). Mi niño".

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