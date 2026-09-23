Lorena Romera 23 SEP 2026 - 10:01h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' publica un particular vídeo de su novio y Anita Matamoros, una de sus mejores amigas

Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá celebran su primer aniversario con el padre de ella: el lugar escogido

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Miri Pérez-Cabrero ha sacado a la luz un momento entre Alejandro Albalá y Anita Matamoros. El instante en cuestión, que no dudó en grabar con la cámara de su teléfono móvil para guardarlo para la posteridad, ocurrió durante la celebración de la boda de Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal. "No puedo con esto", comenta la que fuera concursante de 'Supervivientes', también chef y actriz.

El divertido episodio tuvo lugar durante la fiesta posterior al enlace de la hija de Paz Padilla, un evento repleto de rostros conocidos donde Miri y Alejandro hicieron su aparición estelar como la pareja ya formalizada que son. Los enamorados, que confirmaron su relación a finales de julio su relación, atraviesa una fase muy dulce.

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Tanto es así, que cada vez se muestran más abiertos en redes sociales, compartiendo pequeños momentos de su día a día y haciendo partícipes a su comunidad de la gran complicidad que existe entre ellos. En esta ocasión, la catalana ha compartido la particular escena entre su chico y Anita Matamoros, una de sus mejores amigas.

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En el vídeo en cuestión podemos ver a la hermana de Laura Matamoros sirviéndole un chupito directamente en la boca a Alejandro Albalá, quien se deja llevar por la euforia de la celebración. Al ver la secuencia, Miri no pudo contener la risa e inmortalizó el instante acompañándolo de una aclaración con mucho humor: "No puedo con esto (el pobre en verdad casi nunca bebe y Anita casi lo ahoga). Mi niño".