Lorena Romera 23 SEP 2026 - 11:30h.

La hija de Paz Padilla se convierte en portada de revista tras decir que no ha hecho "ninguna exclusiva": la explicación

Anna Ferrer Padilla responde a las críticas por posible publicidad encubierta en su boda

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Anna Ferrer Padilla es hoy portada de la prensa del corazón por su boda con Mario Cristóbal. Un reportaje que ha llamado la atención de sus seguidores. Especialmente porque hace tan solo unos días había aclarado que no había "cobrado ni un euro por ninguna entrevista". Lo hacía en un post donde se ponía en duda si había "publicidad encubierta" en las publicaciones de su enlace. Después de asegurar que no había realizado ninguna exclusiva, verla hoy en la primera plana de las revistas de la prensa rosa ha dejado sin palabras a su comunidad. Pero la hija de Paz Padilla ha explicado si ha cobrado por ello.

Todo comenzó a raíz de un reel publicado por la creadora de contenido @hazmeunafotoasi, donde señalaba la posibilidad de que la boda contara con patrocinio o acuerdos comerciales no declarados.

Lejos de dejar pasar el asunto, la hija de Paz Padilla respondía con rotundidad para desmentir de forma categórica que hubiese existido ningún tipo de colaboración encubierta: "Entiendo que estéis malacostumbrados a que todo sea publi, pero ni es colaboración el sitio de la boda ni voy a sacar una marca".

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Un mensaje en el que la hija de la actriz y humorista aclaraba que la cuenta de Instagram que sospechaba que se podía tratar del lanzamiento de algún proyecto no era más que un perfil donde "recopilar todas las fotos de la boda y merchandising" que han hecho como recuerdo para sus invitados. Algo que han hecho porque les apetecía y que ha salido de su bolsillo. "Lo hemos pagado nosotros", zanjaba la joven.

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Unas explicaciones en las que también aclaraba que no había realizado ningún reportaje. "Aprovecho también para aclarar que no he hecho ninguna 'exclusiva' ni cobrado un euro por ninguna entrevista", apuntaba. Sin embargo, el nuevo número de la revista '¡Hola!' lleva en portada, precisamente, la boda de la hija de Paz Padilla con un portaje fotográfico en exclusiva. "Anna Ferrer Padilla nos invita a su boda", reza el titular.

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Algo que rápidamente ha generado una gran confusión. La explicación ha llegado de mano de la propia influencer: "Hemos hecho un reportaje con ellos, pero sin cobrar. A nuestra familia y a nosotros nos hacía ilusión tenerlo como recuerdo".