Lorena Romera 16 SEP 2026 - 17:59h.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' plantea si debería cambiar su forma de vestir ahora que es madre

Claudia Martínez termina en urgencias después de dar a luz: "El dolor ya es insoportable"

Compartir







Claudia Martínez se encuentra en plena etapa de adaptación a su nueva vida. Apenas dos semanas después de dar la bienvenida a Valentina, su primera hija en común con Mario González, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha reaparecido en sus redes para reflexionar abiertamente con sus seguidores sobre un dilema que la ha asaltado al volver a encontrarse con sus prendas de antes de quedarse embarazada. "Ahora que soy mamá, ¿debería vestir más recatada?", se ha preguntado la catalana.

A través de sus stories de Instagram, la que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha compartido un mensaje tan sincero como divertido en el que explica la crisis existencial que ha vivido al ponerse un conjunto que compró cuando estaba de muy pocas semanas. Se trata de un top ceñido de tirantes y unos shorts de color amarillo, a juego con un cárdigan. Lo que la creadora de contenido le ha preguntado a su comunidad es si por el hecho de ser madre debería vestir de otra forma, "más recatada o menos juvenil".

"He subido un vídeo con un look que elegí estando embarazada de poco y hoy me lo he puesto y, aunque me encanta, es como que siento que no. Tipo... ¿Ahora tengo que vestir de otra forma por ser mamá? ¿Más recatada? ¿Menos juvenil? No me malinterpretéis, por favor, creo que se me entiende", ha expresado la catalana.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez enseña su barriga postparto cinco días después de dar a luz a su primera hija

Una reflexión que ha compartido a raíz de un reel en el que muestra su silueta postparto y el outfit en cuestión. Tras recibir cientos de comentarios de su comunidad, la pareja de Mario González ha llegado a la conclusión de que este debate es algo que le ocurre a casi todas las mujeres tras dar a luz. "Aunque a algunas se os ha pasado luego", ha apuntado Claudia Martínez, que también ha agradecido los piropos de sus seguidores: "os gusta más mi cuerpo ahora que antes de quedarme embarazada".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras leer los mensajes de los usuarios que la siguen, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' ha llegado a la conclusión de que esta 'crisis' no es más que algo pasajero y que es solo cuestión de tiempo volver a su estilo habitual, demostrando que ser madre de Valentina no está reñido con seguir vistiendo como a ella le gusta.