Lorena Romera 29 JUL 2026 - 14:15h.

El DJ lanza un nuevo comunicado y explica cómo avanza la rehabilitación de las secuelas de su segundo ictus

Primeras imágenes de Kiko Rivera tras recibir el alta: "Hay momentos en la vida que te enseñan quién está de verdad"

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Ya desde la tranquilidad de su hogar tras haber recibido el alta hospitalaria este pasado martes, Kiko Rivera ha explicado cómo se está recuperando de las secuelas de su segundo ictus. A sus 42 años, el hijo de Isabel Pantoja afronta en casa el proceso de recuperación tras haber sufrido este duro revés de salud que le ha obligado a reorganizar sus prioridades.

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A través de su perfil de Instagram -donde ha ido publicando el resto de sus comunicados- y junto a una fotografía antigua en blanco y negro, el DJ se ha sincerado sobre su estado de salud: "La recuperación va de escándalo. Me encuentro de maravilla y estoy avanzando incluso mejor de lo que esperaba".

Ya instalado en su domicilio y rodeado de los suyos (especialmente de Lola García, a la que hace unas horas le dedicaba unas románticas palabras), el exconcursante de 'Supervivientes' tiene claro a qué se debe esta pronta recuperación: "Al final, la desconexión, la familia, la rehabilitación y la medicación que me han mandado están siendo el mejor tratamiento posible".

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Kiko Rivera ha dejado claro que pretende alejarse por completo del ruido mediático para centrarse en su recuperación. Aunque continúa publicando post como estos en Instagram, ha explicado que no está viendo la televisión y que intenta limitar al máximo el uso de las redes, aunque reconoce que "es prácticamente imposible no enterarse de algunas cosas".

En este nuevo comunicado, el artista ha hecho especial hincapié en la importancia de ser él mismo quien comunique las novedades sobre su salud para evitar especulaciones: "Prefiero ser yo quien os lo cuente para que no tengan que ser otros quienes hablen por mí o se inventen cosas. Si los medios quieren saber cómo estoy, de aquí pueden sacar la información".

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"No os podéis imaginar lo bonito y, a la misma vez, lo extraño que es poder ser yo mismo quien os diga cómo estoy, sin que haya filtraciones. Después de tantos años, poder hacerlo así tiene un valor enorme", expresa el televisivo, que se ha mostrado nuevamente muy agradecido con esta nueva oportunidad que le ha brindado la vida.

"Dios me debe querer mucho porque, después de dos ictus con solo 42 años, todavía quiere que siga aquí. Deberá pensar que aún me quedan muchas cosas por hacer... y yo no pienso llevarle la contraria", ha concluido Kiko Rivera, que está plenamente centrado en "recuperar la movilidad y la fuerza de la parte izquierda" de su cuerpo.