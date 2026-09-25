Lorena Romera 25 SEP 2026 - 13:20h.

La exconcursante de 'Supervivientes' lleva meses sometiéndose a pruebas por una reacción alérgica que sufre en la cara

Laura Matamoros responde a las críticas que recibe por su físico

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Laura Matamoros ha dicho basta y ha explicado lo que le ha ocurrido en la cara. Tras varias semanas compartiendo contenido en sus redes sociales donde se apreciaba una inflamación en la zona de las ojeras, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' se ha visto obligada a pronunciarse tras la ola de comentarios hirientes que recibió en uno de sus últimas publicaciones, donde la reacción era todavía más evidente.

Ante la lluvia de críticas y especulaciones sobre su estado de salud o su estilo de vida, la influencer ha grabado un sincero comunicado para aclarar el origen real de sus problemas estéticos y reflexionar sobre la falta de empatía en las redes.

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Laura Matamoros, sometiéndose a pruebas

Según ha relatado la madrileña, el motivo de la hinchazón que padece desde hace meses se debe a un tratamiento estético que se realizó hace un año: "Me ha dado una reacción alérgica a algo que me puse hace un año, que son inductores de colágeno, y no sabía cuáles eran las consecuencias de poder llegar a ponerte esto. Llevo desde finales de julio con médicos y pruebas".

La madre de Matías y Benjamín -fruto de su relación con Benji Aparicio- ha querido dejar claro que se encuentra perfectamente de salud y que cuenta con supervisión médica constante: "Duermo estupendamente, mis ocho horas o más. Me alimento fenomenal y no tengo ningún tipo de problema de salud. Mis analíticas dicen que estoy increíblemente bien, salvo la inflamación o infección que tengo por los inductores".

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Una reflexión sobre la vulnerabilidad y la empatía

Más allá de la explicación médica, la televisiva ha comparado los ataques recibidos en sus perfiles con situaciones de acoso sufridas durante su infancia, señalando la dureza que existe en redes sociales: "No sé si os ha pasado que cuando habéis sido pequeños os habéis sentido vulnerables. A mí de pequeña me llamaban 'niño' en el colegio por llevar el pelo muy corto y ser alta. En ese sentido me sentía muy vulnerable, y hoy convivo con que la gente me critique porque sí".

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Laura Matamoros tilda de "vergonzosa la sociedad en la que vivimos", ya que es "muy fácil criticar a una persona sin antes saber lo que les pasa". A pesar del mal trago, la influencer ha tirado de ironía para cerrar su mensaje, agradeciendo la enorme difusión que le han dado al post de la polémica: "Muchas gracias por hacer viral mi último vídeo. Iba guapísima con mi vestido rojo. Un besito y a ver si se me pasa pronto".