Natalia Sette 19 AGO 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido no quedarse callada antes los cientos de comentarios negativos que recibe por su físico

Laura Matamoros estrena proyecto profesional y explica por qué el destino la une de nuevo a Benji Aparicio, padre de sus hijos

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Laura Matamoros ha demostrado en multitud de ocasiones que no está dispuesta a callarse ante los ataques que recibe a diario en sus perfiles sociales. La exconcursante de 'Supervivientes' ha vuelto a convertirse en el centro de duras críticas dirigidas a su físico y ha respondido sin pelos en la lengua.

La influencer publica habitualmente sus rutinas de entrenamiento funcional y pilates en máquina para promover una vida saludable. Y no solo eso, a la exconcursante de ‘GH VIP’ le encanta salir a correr, ir al gimnasio, esquiar, y jugar al tenis. Su vida está rodeada de deporte y ejercicio y es por ello que lo comparte abiertamente en redes sociales.

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Esta nueva oleada de comentarios negativos se desencadenó a raíz de una entrañable publicación en la que la creadora de contenido pretendía mostrar con naturalidad su día a día con sus hijos. En el vídeo, Laura aparece posando frente a la cámara con un pantalón corto y la parte superior de un bikini.

En mitad del posado, su pequeño aparece en escena corriendo para abrazarla, momento en el que ella lo coge en brazos con ternura bajo el título “Mum’s life” (vida de madre). Pese a lo tierno del video, una oleada de comentarios malintencionados no tardó en empañar la publicación, atacando sin piedad la forma de su cuerpo y acusándola de tener una figura poco femenina.

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Entre los numerosos mensajes negativos, varios usuarios le dejaron faltas de respeto como “cuerpo masculino”, “tienes tipo de hombre, sin cintura y hombro ancho”, “espalda de camionero” o tajantes afirmaciones como “no tiene cintura, es recta como una puerta”.

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Lejos de dejar pasar por alto estas faltas de respeto o callarse ante los insultos, la creadora de contenido decidió responder directamente a uno de los ataques más hirientes. Al comentario que la tildaba de tener un “cuerpo masculino”, Laura contestó con un rotundo: “Y tú cerebro de mosquito”.

Además, la influencer no dudó en dar visibilidad al apoyo de sus seguidoras más fieles, dando me gusta al comentario de una usuaria que salía en su defensa: “¿Pero tía tú te has visto? Flipo que se comente con esa ligereza el cuerpo de una mujer”. Con esto, la madrileña expone la violencia a la que se enfrenta cada vez que expone su cuerpo en redes sociales.

Aún así, Laura no piensa dejar de seguir subiendo videos y fotos donde se muestre su cuerpo, pues está orgullosa de todo lo que ha conseguido llevando un estilo de vida saludable y ligado al deporte.