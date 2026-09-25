Nagore Robles, obligada a cancelar su agenda por problemas de salud

Natalia Sette 25 SEP 2026 - 19:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre el complicado episodio de salud que está atravesando

Nagore Robles, desesperada tras meses recibiendo facturas superiores a 1.300 euros que asegura no corresponden con su consumo

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Nagore Robles ha tenido que hacer un parón obligatorio en su ajetreada rutina profesional. Tras dejar claro en redes sociales la excelente relación que mantiene con su expareja Carla Flila , la exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha visto obligada a guardar reposo absoluto y cancelar su agenda por problemas de salud.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha acudido a su perfil de Instagram para explicar a sus seguidores el motivo de su repentina ausencia. “Llevo dos días encontrándome mal, ayer me levanté con dolor de garganta y tuve que ir a la farmacia a coger algo para el dolor porque era ‘heavy’”, ha comenzado diciendo.

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Los síntomas fueron a más provocando que no pudiera dormir bien. El cansancio físico la ha dejado sin fuerzas: “He pasado una noche horrible”. En el video publicado se ve que tiene una gran congestión y se le nota el cansancio en la cara. La creadora de contenido se realizó también un test para descartar que lo que tuviera fuera contagioso.

Este bache de salud ha tenido consecuencias directas en sus compromisos profesionales y personales a corto plazo, obligándola a suspender sus planes. “Me da mucha pena porque hoy tenía un viaje y no voy a poder”, ha desvelado apenada tras verse en la necesidad de cancelar la escapada que tenía agendada para ese mismo día.

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En medio de este complicado momento en el que apenas puede levantarse de la cama, la presentadora ha contado con el apoyo de Carla Flila, demostrando una vez más la bonita amistad que conserva con su exnovia. “Acaba de venir Carla a sacar a Nash, que me dijo que estaba cerca de mi casa”, ha contado agradecida.

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Consciente del aspecto cansado que está mostrando, la vasca ha decidido tomarse un tiempo para recuperarse plenamente antes de reaparecer ante las cámaras. “Sobreviviré, pero apareceré cuando me encuentre mejor porque aparecer así me parece un cuadro y un drama innecesario”, ha asegurado con su habitual sentido del humor.