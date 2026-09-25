La fiscalía ha pedido prisión con fianza de 80.000 euros para la pareja del arquitecto Josep Juanpere

La muerte del arquitecto Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic: su última cena con un empresario, el hallazgo de su cadáver y la reacción de su novia

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MadridLa Fiscalía ha pedido prisión con fianza para Belén López Granados, la mujer detenida por los Mossos y acusada del homicidio del arquitecto Josep Juanpere, íntimo amigo Isak Anic. Según han informado 'El Periódico' la Fiscalía ha pedido prisión con fianza de 80.000 euros para Belén López Granados al estar acusada de la muerte del arquitecto.

Según se ha podido conocer gracias al medio de comunicación anteriormente citado, Belén habría negado ante el juez de Vielha haber participado en el supuesto homicidio del arquitecto.

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¿Cómo era la relación entre la detenida y el arquitecto?

Una vez conocido el arresto de la mujer, los medios catalanes han ido publicando detalles de la relación entre la ahora detenida y el arquitecto fallecido. Al parecer, la pareja se conoció dos años antes de la muerte de José Juanpere. El arquitecto y la ahora detenida habrían coincidido gracias a un amigo que tenían en común y para quien el arquitecto estaba trabajando en un importante proyecto.

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El fallecimiento del arquitecto ocurrió cuando la pareja llevaba ya dos años de relación. José Juanpere, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja, ahora detenida, en su residencia de la Val d’Aran. Aunque llevaban saliendo dos años juntos, la pareja vivía en domicilios diferentes. Él vivía en Barcelona y, en cambio, ella residía en su domicilio de Madrid.

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Belén López Granados, la pareja del arquitecto y la mujer detenida pro su presunto homicidio, proviene de una saga familiar de empresarios propietarios del resort de lujo Finca Cortesín Hotel Golf & Spa, complejo situado en la localidad malagueña de Casares, detallan desde 'El Periódico'.

"El patrimonio familiar también abarca diversos negocios de restauración y hotelería de primer nivel en la Costa del Sol", explica el medio de comunicación anteriormente citado.

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La muerte del arquitecto

Josep Juanpere falleció en Baqueira en diciembre de 2025. Los Mossos continúan investigando la muerte del íntimo amigo de Isak Andic. Fue el 26 de diciembre de 2025 cuando el sobrino del arquitecto encontró sin vida su cuerpo. Junto al cadáver del empresario, se encontraba la pareja del arquitecto.

Ese mismo día, varios de sus familiares intentaron ponerse en contacto con el arquitecto sin éxito. Al no tener noticias suyas, un sobrino de Josep Juanpere acudió a la vivienda. Tras aporrear la puerta durante más de una hora, la pareja del arquitecto le recibió completamente en estado de shock. En el interior de la vivienda, el sobrino encontró el cuerpo sin vida de José Juanpere.

Por su parte, la mujer, "devota de la sanación espiritual y energética, que gira en torno a técnicas como el reiki, la meditación o la aromaterapia, se encontraba haciendo yoga y como en estado de shock", indican desde el periódico 'El Mundo'. Detalle que sorprendió a su círculo más cercano y a los investigadores del caso que, tras reunir pruebas, han procedido a su detención.

Ahora, la mujer permanece detenida y la Fiscalía ha pedido su entrada en prisión.